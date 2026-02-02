Anmat prohíbe la venta de cosméticos para niños

Título: Prohibidos Cosméticos Infantiles y Un Destapacañerías en Argentina: La Anmat Toma Acciones Firmes

Bajada: La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ha ordenado la prohibición de productos cosméticos infantiles y un destapacañerías debido a irregularidades en su registro y composición.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ha dado un paso firme al prohibir la comercialización y distribución de una serie de cosméticos infantiles en todo el país, así como un destapacañerías por problemas en su rótulo y composición. Estas decisiones fueron publicadas en el Boletín Oficial bajo las disposiciones 221/2026 y 193/2026, afectando productos que estaban disponibles tanto en comercios físicos como en plataformas digitales.

Inspecciones Revelan Irregularidades en Cosméticos Infantiles

La acción enérgica contra los cosméticos infantiles se inició tras inspecciones de control de mercado en diversos locales de la Ciudad de Buenos Aires. Durante estas revisiones, se encontró la venta de kits de maquillaje y otros productos para niños que carecían de la información necesaria sobre su registro sanitario.

Marcas en la Mira

Los inspectores identificaron productos de marcas como “Pequeña Diseñadora”, “Bebés Llorones”, “My Little Pony”, entre otras. Se trataba de sets que incluían sombras, esmaltes, labiales, rubores, bases líquidas y perfumes, todos sin el respaldo necesario ante la autoridad sanitaria. La falta de coincidencias con registros existentes encendió las alarmas sobre su legitimidad.

Prohibición Total de Productos No Registrados

La normativa establece que, al no poder verificar su origen o condiciones de fabricación, estos productos son considerados ilegítimos. Esta falta de claridad sobre su composición y elaboración legítima motivó la prohibición de todos sus lotes y presentaciones, además de la comunicación de la medida a las autoridades sanitarias correspondientes para evitar su circulación.

Una Nueva Advertencia para un Destapacañerías

La Disposición 193/2026 también aborda la situación de un destapacañerías de la marca “Clinsy”, cuyo etiquetado presentaba una composición distinta a la registrada. La investigación nació de una consulta inicial que llevó a una verificación exhaustiva.

Problemas de Etiquetado y Composición

La empresa responsable del registro admitió la situación y mencionó que el lote podría tener una etiqueta desactualizada. Sin embargo, las revisiones indicaron que el producto había sido reprocesado de unidades devueltas por un cliente, con una nueva fecha de vencimiento y elaborado en un establecimiento que ya había sido clausurado previamente.

Acciones Contra Empresas Infractoras

Las pruebas realizadas revelaron que la concentración de los componentes activos no coincidía con lo aprobado. Como consecuencia, la Anmat ordenó retirar del mercado todos los productos afectados, prohibiendo su venta y abriendo investigaciones sanitarias tanto contra la empresa titular como la que estuvo involucrada en su fabricación.

Las decisiones de la Anmat buscan proteger al consumidor y asegurar que los productos en el mercado cumplan con las normativas sanitarias vigentes, evitando la circulación de artículos cuya trazabilidad y calidad no estén garantizadas.