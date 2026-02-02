El Nifty 50 de India inicia febrero con un repunte.

El Nifty 50 Inicia la Semana con Sutil Recuperación en los Mercados
El índice Nifty 50 marca un leve pero positivo inicio en los mercados, rompiendo con una tendencia reciente de caídas. Descubre cómo se comporta tras la apertura del lunes 2 de febrero.
Tendencia de Recuperación del Nifty 50
El Nifty 50 comenzó la jornada del 2 de febrero con un ligero ascenso del 0,31%, alcanzando los 24.903,60 puntos. Este cambio es un respiro tras dos días de ventas que habían dominado el mercado.
Desempeño Semanal y Anual del Índice
En lo que respecta a la variación semanal, el Nifty 50 registra una caída del 1,08%. Sin embargo, su rendimiento a largo plazo se mantiene robusto, con un crecimiento del 9,09% en comparación con el año pasado. Actualmente, el índice se posiciona 5,41% por debajo de su máximo histórico de este año, que fue de 26.328,55 puntos, y 0,31% por encima de la valoración más baja alcanzada en este mismo periodo.