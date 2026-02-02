La «Bukele» de Costa Rica lidera elecciones y desafía la democracia más sólida de Centroamérica

Hoy, Costa Rica vive un momento crucial con elecciones que podrían cambiar el rumbo de su estabilidad democrática. Laura Fernández, la candidata oficialista que promete una postura firme contra el crimen, lidera los primeros conteos de votos.

En un ambiente de expectación y con la participación de aproximadamente 3,7 millones de votantes, Costa Rica se prepara para seleccionar a su nuevo presidente y 57 diputados para la Asamblea Legislativa. Con más del 50% de las mesas escrutadas, **Laura Fernández**, la postulante del partido en el poder, encabeza la contienda electoral con 50.9% de los votos, mientras que su oponente, **Álvaro Ramos**, de centroizquierda, sigue con 31.6%.

Una Candidata que Rompe Esquemas

Fernández, politóloga de 39 años, busca emular el modelo de seguridad de **Nayib Bukele**, el presidente salvadoreño, y destaca por sus propuestas de mano dura en la lucha contra la delincuencia. Según las encuestas más recientes, su apoyo supera el 40% necesario para ganar en primera vuelta, aunque si no lo logra, una segunda vuelta está programada para el 5 de abril.

La candidata oficialista Laura Fernández en su cierre de campaña en San José. MARVIN RECINOS – AFP

Propuestas Controvertidas en un Contexto de Crisis

La estrategia de Fernández incluye la construcción de una megacárcel de máxima seguridad, el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco), diseñado para albergar hasta 5,100 reclusos. Además, plantea implementar estados de excepción en áreas conflictivas y aumentar las penas, argumentando que las garantías individuales entorpecen el combate al narcotráfico.

Laura Fernández saluda a sus partidarios durante la campaña. Carlos Gonzalez – AP

El Respaldo del Actual Presidente y el Temor al Autoritarismo

Rodrigo Chaves, presidente actual y mentor de Fernández, apoya fervientemente su visión, criticando frecuentemente al Poder Judicial y al Congreso por su supuesta protección a los derechos de los delincuentes sobre los de las víctimas. Analistas advierten que, si el oficialismo obtiene una mayoría legislativa, buscarán reformar la Constitución para ampliar el poder del Ejecutivo.

Un cartel de apoyo a la candidata oficialista en su acto proselitista. MARVIN RECINOS – AFP

Impacto de la Crisis de Seguridad

La creciente violencia en Costa Rica, que ha alcanzado una tasa de 17 asesinatos por cada 100,000 habitantes, ha llevado a muchos votantes a apoyar un enfoque autoritario en favor de una mayor seguridad. La nación, una vez conocida como un remanso de paz, se ha convertido en un punto estratégico para la exportación de drogas, impulsado por la aparición de organizaciones criminales como el Cartel del Caribe Sur.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, es un referente para Laura Fernández. Jose Diaz – AP

Descontento Social y el Futuro de la Democracia

A pesar de que la pobreza ha disminuido al 15.2%, la desigualdad y el alto costo de vida alimentan un creciente descontento. Este clima de insatisfacción juega a favor del **populismo autoritario**, amenazando el legado democrático de Costa Rica. Voces de la oposición, como el premio Nobel de la Paz, **Óscar Arias**, advierten sobre la supervivencia de la democracia ante un posible desmantelamiento de los poderes del Estado.

Los primeros resultados oficiales se darán a conocer tres horas después del cierre de las urnas, que está programado para las 18:00 hora local.

Agencia AFP