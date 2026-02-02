Un vistazo al grupo de secuestros de la Policía: rivalidades, un plazo de 72 horas y la ley del silencio

La realidad de los secuestros en España se complejiza a causa del silencio que imponen tanto las víctimas como sus círculos cercanos, generando un entorno de complicidad que dificulta las investigaciones policiales.

Los expertos del Grupo de Secuestros y Extorsiones de la UDEV Central de la Policía Nacional han revelado preocupantes datos sobre la creciente ola de secuestros en el país. La mayoría de las víctimas prefieren no comunicar su situación, alimentando un clima de silencio que favorece a las organizaciones criminales y complica las labores de rescate.

La Urgencia en la Respuesta Policial

Según el jefe de sección, Alberto Olivares, la clave para abordar estos casos radica en el tiempo: las primeras 72 horas son cruciales, ya que una vez transcurrido este período, las probabilidades de éxito en la liberación disminuyen significativamente. La prioridad de la policía es garantizar la integridad de las víctimas y desarticular a los grupos delictivos.

El Impacto del Silencio en las Investigaciones

El fenómeno del “silencio” se vuelve un obstáculo mayor en un contexto donde las organizaciones criminales, muchas relacionadas con el narcotráfico, utilizan tácticas coercitivas que impiden a las víctimas reportar lo sucedido. Olivares menciona que este silencio es un factor recurrente en los llamados “amarres”, secuestros de corta duración que a menudo involucran deudas o disputas internas entre bandas.

Casos Recientes: Una Muestra de la Problemática

Un caso notable ocurrió en Alicante, donde un hombre fue liberado tras tres días de cautiverio, después de un esfuerzo conjunto que resultó en la detención de cuatro sospechosos. En este incidente, los secuestradores utilizaron a los perros de la víctima como herramienta de chantaje, pidiendo 800.000 coronas noruegas a cambio de su libertad.

Violencia y Coacción: Estrategias de los Secuestradores

Los métodos empleados por los criminales también han evolucionado. En Mijas, un hombre holandés fue víctima de un secuestro relacionado con el acceso a sus criptomonedas. A pesar de que logró escapar, el incidente resultó en su fallecimiento y la captura de cinco implicados. Olivares señala que la ostentación de riqueza es un factor motivador en muchos de estos casos.

La Importancia de los Negociadores Policiales

El rol de los negociadores es esencial en estas crisis. Actuando como intermediarios entre las familias y las autoridades, trabajan para obtener información crítica mientras intentan mantener la calma en una situación extremadamente tensa. Cada detalle cuenta, y la habilidad de estos profesionales puede ser decisiva en la resolución del caso.

Un Contexto Internacional de Criminalidad

Las redes criminales han trascendido fronteras, complicando aún más la situación. La colaboración entre naciones se vuelve fundamental, como se evidenció en el rescate del caso sueco en Alicante, donde la cooperación de las autoridades noruegas fue vital. Este fenómeno resalta cómo el narcotráfico y el manejo de criptomonedas añaden nuevas capas de desafíos para la policía.

La Ley del Silencio y sus Consecuencias

El clima de temor que se respira entre las víctimas y sus familiares desincentiva la colaboración, perpetuando la ley del silencio. Esto, a su vez, coloca una presión extra sobre los equipos de investigación, que deben actuar con rapidez para salvaguardar vidas, mientras luchan contra un entorno delictivo en constante evolución.