River Plate y Rosario Central empatan en la tercera fecha del Torneo Apertura

La tercera fecha del Torneo Apertura dejó en el aire un empate sin goles entre River Plate y Rosario Central en el mítico Gigante de Arroyito. Ambos equipos lucharon por llevarse la victoria, pero la contundencia frente al arco fue su mayor enemigo.

El Primer Tiempo: Oportunidades Perdidas

En la primera mitad, el Millonario se mostró más decidido, creando varias ocasiones de peligro gracias a los intentos de Fausto Vera, Juanfer Quintero, Facundo Colidio y Lautaro Rivero. Sin embargo, una combinación de falta de precisión y las notables intervenciones del arquero Jeremías Ledesma mantuvieron el marcador en cero. A los 40 minutos, un gol válido de Sebastián Driussi fue anulado por offside, complicando aún más las aspiraciones de los visitantes.

El Desempeño de Rosario Central

Por su parte, el Canalla tuvo algunas aproximaciones aisladas, principalmente a través de Enzo Giménez y Alejo Véliz. Sin embargo, la seguridad de Santiago Beltrán en la defensa de River se hizo sentir, evitando que los ataques rivales prosperaran. A medida que avanzaba el primer tiempo, Rosario Central fue perdiendo fuerza y terminó siendo presionado por su oponente.