Bukele lanza 70 nuevos centros escolares con ‘Dos Escuelas por Día’

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reafirma su compromiso con la transformación educativa del país mediante el programa «Dos Escuelas por Día», que promete remodelar estructuras escolares en condiciones críticas.

La revolución educativa en El Salvador está en marcha, y el presidente Nayib Bukele no escatima esfuerzos para hacerlo evidente. En una transmisión reciente, Bukele destacó su objetivo de remodelar todas las escuelas del país como parte de su programa emblemático “Dos Escuelas por Día”.

Un Plan de Acción Concreto

Durante su intervención, Bukele informó sobre el progreso significativo del plan: “Ya son quinientas cuatro escuelas en construcción, y mañana serán quinientas seis”, señalando un crecimiento constante de las obras educativas. Este programa ha sido diseñado para responder a las necesidades reales del sistema educativo del país.

La Distinción entre Iniciar y Concluir

El mandatario subrayó la importancia de finalizar estos proyectos. Afirmó: “No es lo mismo iniciar una escuela que terminarla”, mientras celebraba la reciente inauguración de setenta instituciones educativas en un día. Este enfoque subraya su compromiso con la calidad educativa, no solo con la cantidad.

Más que Simple Remodelación

Bukele enfatizó que “Dos Escuelas por Día” va más allá de simples arreglos. El plan pretende dotar a las escuelas de infraestructura integral: aulas nuevas, techos seguros, sistemas de iluminación y ventilación, así como áreas recreativas adecuadas. El objetivo es proporcionar escuelas dignas y funcionales para cada comunidad.

La Realidad Previa de las Escuelas

El presidente reconoció el estado crítico de muchas escuelas: “Las condiciones eran tristes y deplorables”. Recordó imágenes de escuelas construidas con materiales inadecuados, como bambú y bolsas plásticas, para ilustrar la urgencia de la transformación.

Una Reforma Educativa Integral

En septiembre de 2022, Bukele lanzó el programa “Mi Nueva Escuela”, que promueve una reforma educativa en múltiples frentes: desde la infraestructura hasta la formación docente. Este plan se compromete a remodelar 5,150 centros educativos en cinco años, con un enfoque en mejorar las condiciones pedagógicas.

Financiamiento y Compromisos Futuro

Para este ambicioso programa, el gobierno destinará el 5.1% del PIB de 2022 a la educación, equivalente a aproximadamente $1,472.23 millones, lo que representa un aumento significativo respecto a años anteriores. Bukele aseguró que todos los proyectos están financiados adecuadamente, a través de fondos propios y del Banco Centroamericano de Integración Económica.

Una Visión para el Futuro

El presidente también anunció que todas las escuelas tendrán acceso gratuito a Internet, lo cual es esencial en la educación moderna. Este futuro promete no solo nuevas estructuras, sino también una educación de calidad más accesible para todos los salvadoreños.