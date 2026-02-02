Descubre las Herramientas del ICE para Rastrear Migrantes y Manifestantes en Tiempo Real

Tecnología de Vigilancia: El ICE en el Centro de la Controversia
La agencia de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE) está ampliando su arsenal tecnológico, implementando un sistema de vigilancia que no solo afecta a los migrantes, sino también a los activistas y manifestantes. Las nuevas herramientas están generando preocupación y debate sobre la privacidad y los derechos civiles.
El ICE ha intensificado sus operaciones utilizando tecnologías avanzadas que permiten la identificación de individuos, el seguimiento de sus movimientos y la observación de protestas. Estas tácticas, que antes se centraban en acciones relacionadas con la inmigración, ahora se extienden a un ámbito más amplio de vigilancia social.
Reconocimiento Facial: Una Práctica Controversial
En el último año, los agentes del ICE han comenzado a incorporar el reconocimiento facial en espacios públicos, utilizando una aplicación llamada Mobile Fortify de NEC. Esta tecnología permite comparar imágenes de rostros con bases de datos oficiales para verificar el estatus migratorio e identificar a ciudadanos.
Escaneo de Iris y Controles en Tiempo Real
Además, el ICE ha integrado un sistema de escaneo de iris desarrollado por BI2 Technologies, que permite identificar a personas a corta distancia en cuestión de segundos. Algunas personas han denunciado que fueron sometidas a controles invasivos en tiempo real.
Aplicaciones Tecnológicas en la Vigilancia
El organismo también ha ampliado su contrato con Clearview AI, que proporciona herramientas de investigación en casos de agresiones a agentes del orden. Clearview utiliza imágenes de acceso público para sus indagaciones.
Lectores de Patentes y Seguimiento de Vehículos
Entre las nuevas adquisiciones, el ICE ha incorporado lectores automáticos de matrículas, dispositivos que permiten reconstruir los trayectos de vehículos y filtrar información según diversos parámetros, gracias a una base de datos de más de 20.000 millones de registros.
Innovaciones Controversiales y Vigilancia Aérea
La agencia también ha utilizado simuladores de antenas celulares que desenmascaran la ubicación de teléfonos cercanos. Este sistema, aunque requiere una orden judicial, ha sido objeto de informes sobre su uso irregular.
Drones para Supervisar Protestas
El uso de drones, como el modelo Skydio X10D, ha sido común en monitorización de manifestaciones. Estos dispositivos están equipados con tecnología de visión nocturna y cámaras térmicas, capaces de detectar personas a largas distancias. La Patrulla Fronteriza también ha desplegado drones durante protestas en Los Ángeles, intensificando el clima de vigilancia.