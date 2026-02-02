Lautaro Martínez anota y el Inter se afianza en la cima

El delantero argentino Lautaro Martínez fue clave en el triunfo por 2-0 del Inter de Milán frente al Cremonese, en un emocionante partido de la vigésimo tercera fecha de la Serie A italiana.

El talentoso atacante, formado en Racing Club, abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo, y Piotr Zielinski aseguró el triunfo a los 31 minutos del mismo periodo. Con esta victoria, el equipo dirigido por Cristian Chivu se mantiene en la cima del campeonato con 55 puntos, aumentando su ventaja a ocho sobre el Milan, que enfrentará al Bologna el próximo martes.

Inter domina el partido con una actuación destacada

El Inter mostró un rendimiento superior a lo largo del encuentro, y con solo dos goles en la primera mitad, se aseguró los tres puntos en el estadio Giovanni Zini. Lautaro Martínez, quien se destaca como el máximo goleador del torneo, se elevó por encima de la defensa rival para conectar un potente cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Federico Dimarco, abriendo el marcador con precisión.

Impacto de Zielinski y la situación de Cremonese

El segundo gol llegó de la mano de Piotr Zielinski, quien, a los 31 minutos, marcó un impresionante tanto desde fuera del área que ingresó directo al ángulo superior izquierdo del arquero Emil Audero, dejando claro que el Inter tenía total control del juego.

Cremonese, en busca de recuperar el camino

Por su parte, Cremonese no logra cambiar su suerte y acumula su noveno partido consecutivo sin victorias, lo que los sumerge en la decimocuarta posición con 23 puntos, situación que los deja a tan solo seis unidades de la Fiorentina, que ocupa una plaza de descenso.

Otros resultados destacados de la jornada

En otros partidos, Como empató sin goles con Atalanta, en un encuentro que terminó con un penal fallado por Nicolás Paz, quien no pudo contener las lágrimas tras su error. En otro duelo, Torino se impuso 1-0 a Lecce, gracias a un gol de Che Adams.