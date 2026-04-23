Gustavo Sambucetti: ‘El comercio electrónico creció menos en el segundo semestre de 2025’

El comercio electrónico en Argentina cerró 2025 con cifras positivas, aunque se manifiestan señales de enfriamiento al final del año. Gustavo Sambucetti, presidente de la Cámara de Comercio Electrónico, ofrece un análisis detallado sobre el crecimiento y sus desafíos.

El sector del comercio digital en Argentina experimentó un impresionante incremento del 55% en su facturación durante 2025, conforme a un estudio reciente de la Cámara de Comercio Electrónico. Sin embargo, este crecimiento no ha sido uniforme, ya que el segundo semestre mostró un marcada desaceleración.

Un Sector en Transformación

Sambucetti subraya que el comercio en línea ha dejado de ser un canal marginal e inevitablemente se ha integrado en la economía general: “Su desempeño está cada vez más vinculado al consumo global”. Esto indica que el futuro del e-commerce está intrínsecamente ligado a la situación económica del país.

Desaceleración por Falta de Financiación

Uno de los factores detrás de esta desaceleración es la disminución en las opciones de financiación. “El 80% de las compras en línea se realizan con tarjeta de crédito”, reveló Sambucetti, añadiendo que “el 60% de estas transacciones se efectuó en tres o más cuotas durante 2025”. La reducción en la disponibilidad de cuotas ha impactado especialmente en sectores de alto valor, como tecnología y turismo.

Un Nuevo Comportamiento del Consumidor

Los consumidores han comenzado a adoptar un enfoque más racional y planificado en sus compras. “Hoy, la gente adquiere de manera más estratégica, alejándose de la lógica de compra anticipada para contrarrestar la inflación”, explica el titular de la Cámara.

Expectativas para el Hot Sale

Mirando hacia el futuro, la atención se centra en uno de los eventos más relevantes del comercio en línea: el Hot Sale. “El 11, 12 y 13 de mayo tendremos el Hot Sale, donde las empresas pueden alcanzar en pocos días lo que representaría meses de ventas”, anticipó Sambucetti. Este evento promete involucrar a alrededor de 800 marcas, lo que lo convierte en una oportunidad vital tanto para empresas como para consumidores.

Control de Promociones y la Transformación Digital

Además, se implementarán controles estrictos sobre las promociones. “Durante el evento, verificamos la autenticidad de las ofertas para garantizar que sean reales,” enfatizó Sambucetti, abordando inquietudes sobre la validez de los descuentos.

Por último, el líder de la Cámara resaltó la necesidad de adaptarse a las nuevas tendencias de consumo. “El e-commerce no reemplaza al comercio físico, sino que lo complementa. Los negocios deben evolucionar para alinearse con estos nuevos hábitos”, concluyó.