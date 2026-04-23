Confirman procesamiento de Julio De Vido y su esposa por enriquecimiento ilícito

La Cámara Federal de Buenos Aires ha confirmado el procesamiento del ex ministro Julio Miguel De Vido y su esposa, Alessandra Minnicelli, por presunto enriquecimiento ilícito, acercando el caso a un juicio oral.

La reciente decisión de la Cámara, que dictaminó el procesamiento de De Vido y Minnicelli, se basa en la investigación realizada por el fiscal Carlos Stornelli. Los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, integrantes de la sala uno de la Cámara Federal, respaldaron esta resolución.

Los cargos contra De Vido y Minnicelli

Julio Miguel De Vido se enfrenta a acusaciones como presunto autor de un delito de enriquecimiento ilícito, mientras que su esposa, Alessandra Minnicelli, es considerada una supuesta partícipe necesaria. Según la Cámara, «habría realizado operaciones que incrementaron el patrimonio del ex funcionario, utilizando fondos de origen no legítimo».

Puntos clave de la investigación

Los magistrados sostienen que está demostrado que De Vido aumentó de forma «apreciable e injustificada» su patrimonio durante su gestión pública y los dos años posteriores, con la ayuda de su esposa y de terceros.

Enriquecimiento durante la función pública

La pesquisa liderada por el fiscal Stornelli se centró en el notable incremento del patrimonio del matrimonio durante el tiempo que De Vido fue funcionario, abarcando las presidencias de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, desde mayo de 2003 hasta octubre de 2017. Se estima que el aumento patrimonial sobrepasa los 690.000 dólares.

Un caso rodeado de más investigaciones

Este caso fue analizado por tres jueces distintos y se nutrió de elementos obtenidos en otros procesos, incluyendo la causa conocida como «Cuadernos de la corrupción» y la condena a Nélida Caballero, ex cocinera de la pareja.

Situación actual de De Vido

En la actualidad, De Vido cumple condena en el penal de Ezeiza por su responsabilidad en la tragedia del tren de Once. La semana pasada, un nuevo pedido para que se le conceda prisión domiciliaria, alegando problemas de salud, fue nuevamente rechazado.