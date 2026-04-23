El Cobre Digital: Un Proyecto que Tokeniza el Mineral con Blockchain e IA

El ambicioso proyecto chileno Bitcopper revoluciona el sector minero al fusionar el cobre con la tecnología blockchain e inteligencia artificial, creando una nueva criptomoneda que podría transformar nuestra economía digital.

Bitcopper es una innovadora iniciativa originaria de Chuquicamata, la mayor mina de cobre a cielo abierto del mundo, cuyo objetivo es fusionar datos físicos del cobre con la economía digital mediante tecnología de vanguardia.

La Propuesta de Bitcopper: «Proof of Heat» y la Criptomoneda BITCU

La propuesta revolucionaria de Bitcopper introduce un nuevo concepto denominado «Proof of Heat«, que respalda una criptomoneda llamada BITCU. Esta moneda está vinculada al cobre, aunque no cuenta con un respaldo físico directo, y se complementa con tokens ajustados al precio internacional del metal.

Un Proyecto Visionario

Fundado por Pedro Ramos Morales en 2026, Bitcopper se presenta como una empresa dedicada a la tecnología, diseñada para transformar la relación entre minería e innovación. Su lema, «Del cobre al código«, refleja su misión de digitalizar el calor generado por el cobre en los procesadores, reconociendo su valor dentro del ámbito tecnológico.

La Tecnología Detrás de Bitcopper

El proyecto se sustenta en dispositivos como el BitCU Stick, que integra sensores de temperatura, GPS y medición analógica, asegurando que cada dato producido es firmado criptográficamente desde su origen. Esto garantiza la transparencia e integridad de la información procesada.

Bitcopper es un proyecto chileno que busca digitalizar el cobre mediante blockchain e IA.

Implicaciones del Proyecto en la Industria

El sistema habilitado por Bitcopper promueve el uso de inteligencia artificial para analizar datos físicos, brindando soluciones innovadoras en sectores como la construcción, donde se trabaja en herramientas de presupuestación automática.

La infraestructura de Bitcopper incluye también diferentes activos digitales:

BITCU : moneda nativa respaldada por el calor físico generado por los procesadores.

: moneda nativa respaldada por el calor físico generado por los procesadores. CUPR Token : actualmente en desarrollo, está anclado al precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME).

: actualmente en desarrollo, está anclado al precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME). CLPT Token: diseñado para la utilidad y gobernanza dentro del protocolo Proof of Heat.

El enfoque de Bitcopper busca conectar el cobre, un recurso estratégico para Chile, con las posibilidades de la economía digital global, ofreciendo alternativas tanto para la industria minera como para inversores interesados en commodities digitalizados.

En definitiva, Bitcopper marca un hito en la tokenización de recursos naturales, combinando blockchain, inteligencia artificial y datos físicos certificados para crear un futuro más sostenible e innovador.