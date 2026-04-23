Pacifista desafía el servicio militar en Corea del Sur: su alternativa frente a la cárcel

El Desafío de un Pacifista: Kim Min-hyung se Niega al Servicio Militar en Corea del Sur

Con una decisión que podría llevarlo a prisión, Kim Min-hyung se posiciona contra el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, defendiendo sus ideales de paz en un contexto lleno de tensiones.

En un acto sin precedentes, Kim Min-hyung, un ciudadano surcoreano de 28 años, ha decidido rechazar tanto el servicio militar obligatorio como la alternativa de trabajo que se considera un castigo encubierto. Esta elección pacifista podría costarle hasta un año y medio tras las rejas, y ha sido clara al expresar: «Si estalla una guerra y nadie va a pelear, no se podrá llevar a cabo». Su valentía lo convierte en el primer surcoreano en negarse por objeción de conciencia.

Un Sistema Controvertido

En Corea del Sur, todos los hombres en edad apta deben elegir entre 18 meses de servicio militar o pasar tres años en un trabajo alternativo, generalmente en un entorno penitenciario. Sin embargo, Kim no se siente representado por este sistema. «El actual servicio alternativo no preserva las convicciones pacifistas», declaró, señalando que realmente se asemeja a un «castigo sustituto». Desde 2020, el país ha implementado este servicio, pero una reciente reforma aboga por reinsertar a quienes han eludido el alistamiento, aumentando así las sanciones.

La Guerra Detrás de Una Decisión

Kim, quien creció en Paju, cerca de la frontera con Corea del Norte, vivió en un entorno de constante exposición a la militarización. Recordó cómo escuchaba disparos desde las bases militares de su infancia, lo que amplificó su angustia en un ambiente donde la posibilidad de guerra era palpable. Al mudarse a Seúl para estudiar bienestar social, se dio cuenta de que sus compañeros vivían sin el temor cotidiano que él conocía.

Un Cambio de Perspectivas

Inicialmente, Kim soñaba con seguir los pasos de su abuelo militar. Sin embargo, eventos históricos, como el hundimiento del ferry Sewol en 2014, que dejó 304 muertos, cambiaron su perspectiva sobre el papel del estado y la guerra. Además, eventos como el conflicto entre Rusia y Ucrania lo hicieron reflexionar más sobre las trágicas consecuencias de los conflictos armados.

Un Futuro Incierto

Tras no presentarse al alistamiento, Kim enfrenta un proceso judicial que podría resultar en una condena de hasta 18 meses de cárcel. Junto a su equipo legal, evalúa la posibilidad de apelar una sentencia que ya parece inminente. Este joven activista, colaborador de ONG como Korea Vietnam Peace Foundation y World Without War, sabe que su posición genera controversia en Corea del Sur, donde muchos defienden el servicio militar obligatorio por razones de seguridad.

Sin embargo, Kim mantiene una visión basada en la esperanza de que «la paz no se puede lograr mediante la guerra», buscando conectar su lucha con la de otros objetores de conciencia a nivel global. Su valentía y convictions están reviviendo un debate fundamental sobre el papel de la paz en tiempos de guerra.