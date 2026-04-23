Video: Robot de Sony con IA vence a profesionales humanos en tenis de mesa

Un innovador robot de tenis de mesa ha sido creado por Sony, demostrando habilidades sorprendentes al competir contra jugadores profesionales. Este avance promete cambiar la forma en que se practica y se entrena en este deporte.

Ace: El Futuro del Tenis de Mesa

Recientemente, se han divulgado imágenes de Ace, el robot que ha sido puesto a prueba en partidos reales. Equipado con una red de cámaras y tecnología de inteligencia artificial, Ace realiza tareas interactivas en tiempo real, prediciendo con precisión la trayectoria de la pelota.

Aprendizaje Dinámico en Acción

Los investigadores revelan que, a diferencia de lo que se podría pensar, Ace ha aprendido a través de un proceso de refuerzo que le permite adaptarse durante los partidos. Esto significa que su funcionamiento no depende de una programación rígida, sino que puede responder de manera más efectiva a las dinámicas del juego.

Pruebas en una Cancha Real

Ace ha sido testado en una cancha tamaño reglamentario en Tokio, y los resultados han sido destacados en la prestigiosa revista Nature. La combinación de velocidad y percepción inusual en el robot le permite evaluar el giro de la pelota al leer el logo durante el juego, reaccionando en milésimas de segundo.

Rendimiento Humano con Ventajas Tecnológicas

Aunque Ace mantiene una capacidad física comparable a la de un ser humano, su visión y consistencia son notoriamente superiores. Esta perfecta simbiosis podría revolucionar no solo el entrenamiento en el tenis de mesa, sino también en otras disciplinas deportivas que requieran precisión y rapidez.

Implicaciones Más Allá del Deporte

El estudio plantea que las habilidades de la inteligencia artificial, entrenadas en entornos virtuales, ahora pueden trasladarse a tareas físicas complejas y rápidas. Esto abre un abanico de posibilidades en campos que van desde la educación hasta la rehabilitación física.