Obrero se accidenta al caer del tercer piso de una construcción

Un obrero de 31 años se encuentra luchando por su vida luego de sufrir un dramático accidente en una construcción en Rosario. El trabajador, que cayó del tercer piso, fue trasladado de emergencia a un hospital donde su estado es alarmante.

El incidente tuvo lugar este miércoles en un edificio en construcción situado en Rioja al 2600. El joven se encontraba colocando pisos cuando, según testigos, estaba arrojando escombros a un pulmón interno del edificio en ese momento.

Detalles del Accidente

Una de las personas que se encontraban en el lugar relató que el obrero «cayó con balde y todo». La rápida intervención del sistema de emergencias fue vital, ya que una ambulancia arribó en poco tiempo para trasladarlo al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Los Momentos Previos a la Caída

Un compañero del trabajador, quien estaba en el cuarto piso, explicó que durante el accidente se encontraba buscando herramientas. «Lo vi en la ventana y luego escuché un fuerte ruido», dijo, añadiendo que al bajar, encontró a su colega en el suelo.

Condición Médica Crítica

Tras ser evaluado en el Heca, los médicos identificaron un grave traumatismo de cráneo, incluyendo hundimiento y edema cerebral, así como un traumatismo torácico. Inmediatamente se decidió realizar una intervención quirúrgica, que fue llevada a cabo durante la tarde.

Perspectivas Futuras

Según fuentes hospitalarias, las primeras horas después de la operación son cruciales para determinar la evolución del obrero, quien se encuentra en estado crítico y en constante lucha por su vida.

Investigación en Curso

La policía y personal especializado se hicieron presentes en el lugar del accidente para realizar las pericias necesarias y esclarecer la mecánica de la caída, mientras la actividad en la obra fue suspendida.