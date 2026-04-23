Dificultades económicas: 7 de cada 10 argentinos luchan para pagar las cuotas de prepagas

Una reciente encuesta revela que más del 70% de los usuarios de prepagas enfrenta serios desafíos para mantener sus cuotas al día, dejando al descubierto la presión económica que cada vez más argentinos deben soportar.

Según un sondeo del portal MiObraSocial.com.ar, el 70,6% de los consultados en el primer trimestre de 2026 indica que realizar el pago mensual de su prepaga representa un esfuerzo «alto o muy alto». Esta cifra ha aumentado significativamente en comparación con el 62,4% registrado en el mismo periodo del año anterior, lo que pone en evidencia un deterioro en la capacidad de pago de los usuarios.

Cambios en las Preferencias de Cobertura

La crisis económica ha llevado a los usuarios a priorizar la estabilidad financiera sobre el prestigio de las instituciones. El 57,4% prefiere planes de cobertura plena, aunque sean ofrecidos por compañías menos conocidas, rechazando opciones que impliquen copagos. Esta tendencia casi duplica el 31,4% del año pasado.

El salario sigue perdiendo poder adquisitivo, afectando aún más la situación de los usuarios.

Este nuevo enfoque refleja un cambio de paradigma: los usuarios buscan claridad en sus gastos mensuales, evitando costos variables que puedan desencadenar problemas financieros. La importancia de acceder a clínicas reconocidas ha disminuido drásticamente; solo 33,2% de los encuestados considera esencial contar con instituciones de renombre, frente al 59,2% de 2025.

Estrategias para un Ahorro Efectivo

Ante el aumento de los costos, un 61,2% de los usuarios ha comenzado a comparar opciones más económicas. El informe destaca que muchos pueden reducir hasta un 60% en su plan cambiando de coberturas nacionales de alta gama a alternativas más asequibles y eficientes.

La demanda por planes nacionales también ha disminuido, cayendo del 61,8% al 49,4%. Esto indica un cambio hacia opciones regionales que, aunque ofrecen una atención más limitada, son mucho más sostenibles financieramente.

A pesar de recortes en prestaciones, la calidad de la cartilla médica sigue siendo fundamental: el 89,5% de los usuarios prioriza la calidad y cantidad de los profesionales disponibles, cifra que se mantiene sin cambios respecto al año anterior.

“Estamos observando un cambio notable: ahora la decisión no es tanto qué prepaga elegir, sino cuál se puede pagar”, afirma Ignacio Cámpora, fundador de MiObraSocial.com.ar. “Los usuarios redefinen lo esencial: antes era la marca y las clínicas; hoy se trata de mantener la cobertura, incluso sacrificando algunas prestaciones”, añade.

Cierre de Prepagas Irregulares

El Gobierno ha cerrado recientemente cuatro prepagas por incumplimientos regulatorios, continuando con la exclusión de aquellas que operan de manera irregular. Las entidades afectadas son Su Medicina Asistencia, Instituto Panamericano de Salud, Imedical y Seres.

Según la Superintendencia de Servicios de Salud, este procedimiento forma parte de un plan más amplio de reordenamiento del sistema sanitario, que ya ha visto la inhabilitación de 166 agentes desde que comenzó la fiscalización.

Los cambios en los hábitos de los usuarios y la regulación del sector apuntan a un futuro en el que se prioriza el acceso real y sostenible a la salud, en un contexto de restricciones económicas crecientes.