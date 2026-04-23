La falta de Villarruel en misa genera roces en el Gobierno

La vicepresidenta Victoria Villarruel ha suscitado opiniones enfrentadas al no participar en la misa celebrada en la Basílica de Luján, en honor al primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. Su ausencia ha sido calificada como "un papelón" desde el entorno de la Casa Rosada.

El evento, llevado a cabo el pasado 21 de abril, reunió a prominentes figuras tanto del oficialismo como de la oposición. Villarruel, a pesar de haber confirmado su presencia, decidió ausentarse, lo que generó críticas y comentarios negativos en el círculo del presidente Javier Milei. Fuentes cercanas al mandatario interpretaron esta decisión como parte de un «mensaje mediático» en medio de un creciente conflicto entre la vicepresidenta y el ala más dura de La Libertad Avanza (LLA).

Martín Menem y Manuel Adorni en la misa de Luján en homenaje al Papa Francisco

Una Decisión Controversial

Durante esa jornada, Villarruel optó por visitar la Basílica María Auxiliadora y San Carlos en Almagro, donde fue bautizado Jorge Bergoglio. Al ser consultada por la prensa, explicó que prefería no reunirse con lo que ella considera «lo peor de la casta política».

La vicepresidenta declaró: “Vine aquí, donde el Papa fue bautizado. La ceremonia en Luján era una reunión de la política que considero negativa. Soy coherente con mis creencias. Soy católica y quiero estar entre mis compatriotas, no con los políticos en fechas que son de la gente”.

Reacciones en la Esfera Política

En la misa de Luján, asistieron figuras destacadas del oficialismo, incluidos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado. También estuvieron el gobernador Axel Kicillof y varios intendentes de la provincia.

Misa del Papa Francisco, con la participación de importantes figuras políticas.

Milei Critica a Villarruel

El presidente Javier Milei se refirió a Villarruel en una entrevista con el portal español El Debate, cuestionando su comportamiento y resaltando que su ausencia en actos políticos ha sido una constante. «No me sorprende que buscara cancelarme, es algo que ya se venía gestando desde que entramos al Congreso», dijo Milei.

Él vinculó su falta en la misa con su ausencia en la firma del Pacto de Mayo, ironizando sobre su repentina recuperación en un evento posterior. Además, recordó cómo Villarruel había homenajeado a Isabel Perón, señalando el giro de la vicepresidenta hacia un círculo «complicado».