Bitcoin se dispara: Atrae inversores, pero alerta sobre riesgos ocultos

El valor de Bitcoin ha experimentado fluctuaciones notables en las últimas semanas, impulsado por dinámicas geopolíticas que mantienen a los inversores en vilo. ¿Estamos ante un repunte real o solo un espejismo en un mercado incierto?

El 18 de abril, Bitcoin alcanzó precios entre u$s77.000 y u$s78.000, logrando un pico de u$s78.300 antes de estabilizarse en un rango de u$s75.000 a u$s76.000 durante esta semana. La apertura del martes 21 de abril fue u$s75.854, con un ascenso a u$s76.535, motivada por avances en las negociaciones con Irán. Este comportamiento de Bitcoin revela una tendencia inquietante: crece ante buenos anuncios geopolíticos, pero retrocede rápidamente cuando esa estabilidad se desmorona.

Factores que impulsan el rally

El último repunte de Bitcoin ha sido alimentado por tres elementos clave. El cese al fuego entre EE.UU. e Irán, flujos significativos de ETFs que sumaron u$s663,9 millones en un solo día y un impulso técnico que ha llevado el precio a superar resistencias importantes.

A pesar de estos avances, persiste un interrogante fundamental: sin un catalizador sólido en el ámbito de las criptomonedas, Bitcoin continúa siendo una jugada motivada por factores macroeconómicos en lugar de una base estructural sólida.

Un análisis crítico del movimiento

El analista Iván Bolé describe la situación con claridad: «Estamos ante un dominó bajista que seguirá su curso». Desde su pico histórico, Bitcoin ha experimentado caídas significativas y lateralizaciones, mostrando un patrón preocupante. Según Bolé, actualmente atravesamos la primera fase de esta corrección, y las posibilidades de una recuperación sustancial parecen remotas.

Inversiones institucionales en un mar de dudas

A pesar de esta atmósfera de escepticismo, el comportamiento de los inversores institucionales ha sido notable. Los ETFs de Bitcoin han acumulado cerca de u$s996 millones en entradas netas en la última semana, un vuelco significativo que indica un interés renovado. Entre las instituciones, BlackRock destacó al atraer u$s214 millones en un solo día.

El número de direcciones con más de 1.000 BTC también ha crecido un 3,2% mensual, reflejando una acumulación por parte de grandes inversores. No obstante, queda por ver si esta concentración de capital es suficiente para sostener el precio en un entorno macroeconómico más inestable.

Resistencias técnicas marcadas

Bitcoin se enfrenta a un umbral crítico en u$s78.000 con analistas advirtiendo que existen niveles de resistencia potencialmente limitantes, siendo el más relevante cerca de u$s78.182. Mantenerse por encima de este nivel es esencial para seguir en la senda alcista, mientras que un soporte se encuentra en u$s73.165.

A pesar de varios intentos fallidos por superar la barrera de u$s76.000, cada nuevo intento de Bitcoin se ha traducido en retrocesos. Este patrón de precios no fomenta confianza en una base alcista, y una posible trampa alcista podría atraer a compradores tardíos antes de un nuevo descenso.

Un contexto macro y sus implicaciones

El cese al fuego reciente en el conflicto entre Irán y EE.UU. representa un factor crucial en la trayectoria de Bitcoin. Si esta tregua termina, el panorama macroeconómico que impulsó a BTC hacia u$s78.000 podría deteriorarse rápidamente. Aunque la demanda institucional está amortiguando los precios, la continuidad del rally depende de la sostenibilidad de estas inversiones.

Además, las liquidaciones en el mercado cripto durante este periodo de recuperación han sido fuertes, alcanzando cifras entre u$s820 y u$s826 millones. Este fenómeno resalta la naturaleza tensa del actual movimiento del mercado, que se ve impulsado más por la mecánica que por la convicción compradora.

Bitcoin: un activo dividido

Hoy por hoy, Bitcoin presenta dos realidades coexistentes: por un lado, el activo con flujos institucionales sólidos y, por el otro, el que ha luchado para consolidarse por encima de los u$s78.000 durante meses. Esta división plantea una incógnita sobre cuál de los dos caminos prevalecerá en el corto plazo.

Mientras el precio no establezca una base firme por encima de los u$s78.200 con un volumen real, cada fase de crecimiento seguirá siendo una incógnita, dejando a los inversores en un delicado juego de espera y vigilancia.