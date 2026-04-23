Resultados y Clasificación: Diario Crónica

Con un gol de penalti de Jesús Molina, General Saavedra logró una victoria crucial ante Jorge Newbery, asegurando su posición de líder en la liga. Este triunfo marca un momento decisivo en la competencia.

En un intenso partido disputado en casa, General Saavedra se impuso por 1-0 a Jorge Newbery, coronándose como líder de la Categoría A. El único tanto del encuentro llegó rápidamente, gracias a un penal ejecutado por Jesús Molina en los primeros minutos de juego.

La Tabla de Posiciones se Define

Con esta victoria, el equipo del Parque se posiciona en lo más alto de la tabla, obteniendo dos puntos de ventaja sobre sus competidores directos, Jorge Newbery y Huracán. Ambos equipos se enfrentarán en el esperado Superclásico comodorense el próximo miércoles 29, un duelo que promete mucha emoción.

Resultados de la Fecha 6

Domingo

Portugués 1 – Petroquímica 4

Huracán 1 – CAI 0

Palazzo 4 – Sarmiento 0

Diadema 2 – Laprida 3

Miércoles

Saavedra 1 – Newbery 0

USMA 3 – Rada Tilly 2

Próxima Fecha 7

Los encuentros programados son:

Diadema – Portugués

Laprida – Palazzo

Sarmiento – USMA

Rada Tilly – Saavedra

Newbery – Huracán

CAI – Petroquímica

Visualizando las Posiciones