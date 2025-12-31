Hacoo: ¿Qué es y por qué está triunfando?

La reciente aparición de Hacoo está revolucionando las compras en línea en Argentina, gracias a su estrategia de precios imbatibles y una fuerte presencia en redes sociales.

Un nuevo marketplace chino ha llegado para sacudir el mundo del e-commerce en Argentina. Se trata de Hacoo, una plataforma que ha despertado el interés de muchos, y que tiene a gigantes como AliExpress, Shein y Temu a la espera.

Aunque aún es relativamente nuevo para algunos, Hacoo ha crecido exponencialmente en popularidad gracias a su enfoque agresivo en redes sociales, especialmente TikTok, donde los usuarios comparten sus descubrimientos y compras.

¿Qué hace a Hacoo único?

La plataforma se apoya en tres ejes fundamentales: precios extremadamente bajos, una fuerte estrategia de marketing digital y una amplia variedad de productos, incluyendo aquellos de marcas reconocidas.

La tendencia en TikTok ha sido clave para su éxito, ya que muchos influencers y celebridades comparten sus compras de ropa, calzado y accesorios a precios sorprendentes.

El Renacimiento de Hacoo

En 2024, Hacoo se relanzó aprovechando la infraestructura de SaraSmart, una tienda emblemática de imitaciones. Este respaldo le permitió asentarse rápidamente en el mercado sin empezar desde cero, utilizando una base de clientes ya establecida.

Cómo Funciona Hacoo

Hacoo funciona como un intermediario entre vendedores y compradores, similar a lo que ofrecen AliExpress y Temu. Su catálogo incluye desde moda y cosméticos hasta artículos para el hogar y productos de segunda mano.

Lo que realmente diferencia a Hacoo es la opción de acceder a marcas exclusivas a precios accesibles, lo que ha generado tanto curiosidad como inquietudes entre los consumidores sobre la autenticidad de los productos.

Preocupaciones sobre la Autenticidad

El modelo de negocio de Hacoo ha suscitado alertas sobre la posible infracción de derechos de propiedad intelectual, debido a las ofertas de marcas reconocidas a precios inusuales. La empresa asegura estar comprometida con la protección de la propiedad intelectual, vendiendo únicamente productos originales o inspirados.

Sin embargo, su sede en Irlanda y la falta de una sección de búsqueda para marcas en su aplicación han generado dudas, llevando a los usuarios a encontrar productos a través de enlaces en redes sociales y grupos de mensajería como Telegram.