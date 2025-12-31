Juan Pablo Valdés refuerza su gabinete: Miguel Olivieri al IPS y Julián Breard a Desarrollo Humano

Título: Cambios en el Gabinete de Corrientes: Nuevos Líderes para Impulsar la Gestión de Valdés

Bajada: En un movimiento estratégico, el gobernador Juan Pablo Valdés designa a dos figuras clave en su gabinete para fortalecer la gestión provincial.

El gobernador Juan Pablo Valdés realizó importantes modificaciones en su gabinete, incorporando a dos líderes clave para la gestión de los próximos cuatro años. En una jornada marcada por cambios institucionales, el exministro de Coordinación y exintendente de Monte Caseros, Miguel Olivieri, asumiría como interventor del Instituto de Previsión Social (IPS), mientras que Julián Breard, exfuncionario municipal, se convierte en el nuevo secretario de Desarrollo Humano e Igualdad.

Miguel Olivieri asume el desafío en el IPS

Con una destacada trayectoria en la gestión pública, Miguel Olivieri tomará el mando de un organismo crucial en la estructura administrativa de Corrientes: el IPS. Sucede a Leiza Centurión Olguín, quien había ocupado el cargo anteriormente.

Esta designación representa un movimiento estratégico por parte de Valdés, que confía en la capacidad de Olivieri para liderar la importante administración previsional, respaldado por su experiencia en la gestión de carteras de coordinación.

Julián Breard revitaliza el Ministerio de Desarrollo Social

Simultáneamente, el Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por José Irigoyen, completa su organización con la llegada de Julián Breard como nuevo secretario de Desarrollo Humano e Igualdad. Breard asumió formalmente este martes en la sede del ministerio, situada en la calle Murcia 59.

Durante la ceremonia de entrega del decreto, el ministro Irigoyen delineó los principales objetivos para esta nueva etapa, resaltando la importancia del trabajo colaborativo y la continuidad de las políticas sociales en toda la provincia.

Breard, proveniente de la función pública municipal, tendrá la responsabilidad de dirigir áreas clave relacionadas con la asistencia y la promoción de la igualdad en los sectores más vulnerables de la comunidad correntina.