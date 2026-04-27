Hallan antiguo bar en venta y lo convierten en un ‘neo bodegón’ lleno de sorpresas: ¡Increíble!

En el corazón de Villa Santa Rita, un antiguo café reabre sus puertas con un aire renovado, mezcla de historia y pasión por la gastronomía. Descubre la historia detrás de Argot Café y su apuesta por los sabores artesanales.

Una tarde de otoño, Kenya Amado Cattaneo pedaleaba velozmente por Villa Santa Rita, sumida en sus pensamientos, hasta que se detuvo frente a una antigua casona color salmón en la Av. Álvarez Jonte 2744. Su atención fue capturada por un pequeño local que había albergado, por más de cuarenta años, un café que guardaba secretos de antaño.

Hoy en día, así luce «Argot Café» en Villa Santa Rita.

Intrigada, Kenya echó un vistazo por un ventanal que dejaba entrever un ambiente acogedor, reflejado por la luz suave que bañaba la barra de boiserie original. Aquella visión la impulsó a seguir su camino, pero quedando enganchada en la idea.

Alejo y Kenya trabajando en la renovación del café.

Pocos días después, llevó a su pareja, Alejo Benítez, a explorar aquel espacio. Ambos quedaron fascinados. Un cartel anunciaba que el dueño vendía el local, y, con adrenalina corriendo por sus venas, decidieron dar el primer paso: coordinar una visita.

De la historia al emprendimiento

Para abril de 2021, Kenya y Alejo estaban al frente de Argot Café. El lugar había sido un punto de encuentro por más de 40 años, fundado por los hermanos Don Osvaldo y Cristian. Este emblemático bar, que alguna vez abrió sus puertas hasta la madrugada, ofreció desde cafés hasta shows de tango. Sin embargo, tras su cierre, el lugar quedó sumido en el olvido.

La fachada del antiguo Argot, testigo de muchas historias.

Un legado renovado

Al reencontrarse con el local, Kenya y Alejo decidieron conservar el nombre original en honor a su legado y le dieron un nuevo aire al espacio, pintando, restaurando mobiliario y creando una cocina desde cero.

Durante las reformas, descubrieron un elegante piso de calcáreo en damero, oculto durante décadas. «Fue sorprendente, el estilo que soñábamos ya estaba ahí», recuerda Kenya, quien, junto a su pareja y su perra Gata, se convirtió en la cara visible de este nuevo capítulo.

Cocina de antaño con un toque moderno

Desde su apertura en septiembre de 2021, Argot ha seguido una premisa fundamental: ofrecer productos artesanales de alta calidad. Han cultivado relaciones con productores locales y todo lo que sirven es creado con amor, desde pastas hasta postres.

Los platos estrella, como la milanesa con moñitos y los ravioles verdes de ricota, están diseñados para evocar los recuerdos culinarios de la infancia. «Nos gusta restaurar sabores olvidados», afirma Kenya, mientras describe cómo han hecho de la pastelería una parte esencial de su menú.

Delicias dulces que enamoran: pasteles y tortas en Argot.

Delicias que atraen a todos

Entre las delicias que se ofrecen, sus medialunas tienen un lugar especial, siendo admiradas por toda la ciudad. Pero no solo eso, su versión de la Tita ha reavivado la nostalgia de muchos, evocando los sabores de la infancia.

Un nuevo capítulo en el horizonte

Sin embargo, a medida que crece la historia de Argot, Kenya y Alejo están por emprender un nuevo viaje hacia la Patagonia. «Buscamos a alguien que quiera hacerse cargo del lugar con el mismo amor que le pusimos nosotros. Si no aparece, lamentablemente tendremos que cerrar», comenta Kenya.

Para el 1 de mayo, tienen planes de ofrecer empanadas fritas en Argot, una primicia que promete ser un éxito entre los clientes. Este nuevo enfoque busca combinar el legado del café con un ambiente contemporáneo y acogedor.

El encanto de Villa Santa Rita

Kenya y Alejo han encontrado en este barrio una gemita oculta que desea florecer. «Es un barrio pequeño, pero lleno de historia. Nos gusta ser parte de su renacer», explican mientras el aroma del café recién hecho inunda el aire.

Con cada taza servida y cada plato ofrecido, Argot Café se mantiene firme en su misión de revivir el pasado y crear nuevos recuerdos, un bocado a la vez.