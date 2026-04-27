Nuevo funcionario asume reemplazo tras la salida del anterior y se designa un nuevo secretario de Transporte.

Cambio de Funcionario en el Ministerio de Economía: Fernando Herrmann Asume la Secretaría de Infraestructura

La renuncia de Carlos Frugoni, quien se vio envuelto en un escándalo por la no declaración de propiedades en el exterior, abre paso a una nueva gestión en la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, ahora bajo el liderazgo de Fernando Herrmann.

La Secretaría de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía de Argentina ha vivido un cambio significativo tras la renuncia de Carlos Frugoni, quien fue señalado por la no declaración de varios departamentos en Palm Beach, Estados Unidos. En su lugar, el Gobierno ha designado a Fernando Herrmann, hasta ahora secretario de Transporte, para afrontar nuevos desafíos.

Escándalo que Generó la Renuncia de Frugoni

Frugoni, quién ocupa el cargo desde enero de 2023, presentó su renuncia luego de que la Oficina Anticorrupción y la administración fiscal revelaran su propiedad de al menos cinco departamentos en el extranjero, lo que generó un fuerte revuelo mediático y político. Este escándalo ha llevado al Ministerio, encabezado por Luis Caputo, a tomar medidas rápidas en la reestructuración del gabinete.

Fernando Herrmann: Nuevo Secretario de Infraestructura

El arquitecto y profesional con una amplia trayectoria, Fernando Herrmann, asume el nuevo rol con el objetivo de impulsar la privatización y concesión de rutas, entre otras tareas. Herrmann es egresado de la Universidad de Belgrano y cuenta con un Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Experiencia y Trayectoria en el Sector Privado

Antes de integrarse al gabinete, Herrmann fue socio y director de varias empresas dedicadas a la gestión de obras, como Hermann & Arquitectos Asociados. Además, su pasión por la enseñanza lo ha llevado a ser docente en instituciones como la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Mariano Plencovich Asume la Secretaría de Transporte

En otro movimiento significativo, Mariano Plencovich ocupará el cargo de secretario de Transporte. Anteriormente, desempeñó funciones en la Subsecretaría de Transporte Automotor y, antes de su incorporación a la Nación, fue Director General de Transporte en el gobierno de Córdoba. Su experiencia le otorgará una sólida base para gestionar las complejidades de esta área vital.

Una Nueva Era en el Ministerio de Economía