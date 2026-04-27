Financiamiento de Obras Sociales y Prepagas: Viabilidad Técnica Frente a Desafíos Políticos

La actual situación del sistema de salud de la seguridad social en Argentina presenta desafíos que trascienden la simple gestión administrativa. Un análisis del economista Jorge Colina revela un preocupante desfinanciamiento estructural que afecta a millones de beneficiarios.

Según el reciente informe de la CGT, el promedio mensual de recursos por beneficiario asciende a $67.525, mientras que el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO) llega a $85.000. Esto significa una brecha del 26%, resultado de décadas de promesas sin el correspondiente financiamiento.

Un Sistema al Límite

Colina señala que el sistema de obras sociales y prepagas está cada vez más desfinanciado. El alarmante dato es que 67% de los trabajadores tienen aportes inferiores a la media de $67.525, mientras que cerca de 2 millones de monotributistas aportan apenas $22.000, representando menos de un cuarto del costo del PMO.

Cambios Recientes Sin Solucionar el Problema

La reciente eliminación de la “derivación de aportes” y la incorporación directa de las prepagas no abordan el fondo de la cuestión. Al contrario, incrementa la carga sobre estas entidades: ahora deberán aceptar a afiliados de menores ingresos, quienes antes podían ser rechazados.

La Composición del Sistema

El sistema se compone de 290 obras sociales que representan el 64% de la recaudación y 50 empresas de medicina prepaga con el 36% restante. Sin embargo, los recursos son insuficientes para mantener la calidad del servicio.

Un PMO Sobre Cargado

Desde su creación en 1996, el PMO ha ido incorporando cada vez más servicios que van más allá de la atención médica básica. Desde el año 2000, se han sumado prestaciones como salud mental, atención de la discapacidad y educación, sin un adecuado financiamiento.

Innovaciones y Aumentos de Demandas

La inclusión de tratamientos innovadores y un incremento en los amparos judiciales han hecho que el PMO sea costoso frente a los limitados aportes de los trabajadores. Colina propone dos medidas clave para revertir esta situación.

Propuestas para un Cambio Efectivo

La primera es depurar el PMO, devolviendo al Estado la responsabilidad de financiar servicios no médicos. Esto permitiría reducir el costo del sistema, alineándolo más con su propósito original. La segunda medida implica reformar el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) para que beneficie a los afiliados de bajos aportes, lo cual permitiría atenuar las disparidades existentes.

Viabilidad de las Reformas

Colina menciona que la redistribución del FSR es una medida técnica y políticamente viable en la actualidad. Sin embargo, reformar el PMO enfrenta obstáculos ideológicos, ya que requiere que el gobierno reconozca la necesidad de financiar servicios actualmente a cargo de las obras sociales.

Paradojas del Sistema

La situación actual pone de manifiesto que el ajuste indiscriminado podría resultar menos eficiente que una reforma bien planificada. Invertir más en quienes menos tienen puede generar un mayor impacto en la salud general del sistema.

Colina concluye su análisis advirtiendo que el sistema de obras sociales es víctima de una doble demagogia: la legislativa, que infló el PMO sin respaldo financiero, y la de afiliación, que ha sumado a millones al sistema sin ajustar las responsabilidades. A menos que ambas cuestiones se aborden simultáneamente, la crisis del sistema de salud argentino seguirá profundizándose.