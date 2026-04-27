Nuevo ataque aéreo de EE. UU. contra narcos: tres muertos y recuento de fallecidos suma 185

El ejército de Estados Unidos confirmó la muerte de tres hombres tras atacar un barco que, según afirmaron, estaba involucrado en operaciones de narcotráfico en el Océano Pacífico oriental. Este incidente eleva a 185 el número de víctimas en la campaña militar estadounidense contra el narcotráfico en la región.

La ofensiva más reciente se enmarca en una serie de ataques similares llevados a cabo en meses anteriores. El Comando Sur de EE. UU. comunicó que el barco atacado era «operado por organizaciones terroristas designadas» y que tenía información confirmada sobre su tránsito en rutas conocidas de narcotráfico.

Detalles del Ataque y su Legalidad

El ejército publicó un video que muestra el barco moviéndose rápidamente en el agua antes de que una explosión lo dejara envuelto en llamas. Sin embargo, la administración de Trump no ha presentado evidencia concluyente que demuestre que estas embarcaciones están realmente involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha generado controversia sobre la legalidad de estas operaciones.

Preocupaciones sobre Derechos Humanos

Expertos legales y grupos de derechos humanos han expresado su preocupación, sugiriendo que estos ataques podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales, dado que las víctimas aparentaban no representar una amenaza inmediata para EE. UU.

Contexto de la Campaña Militar

Los ataques a embarcaciones comenzaron el año pasado, coincidiendo con la expansión de la presencia militar de EE. UU. en la región, la mayor en generaciones. Este incremento en acción militar se produjo solo meses antes de la operación que llevó a la captura del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

La Justificación de la Administración Trump

Donald Trump ha declarado que EE. UU. se encuentra en un «conflicto armado» con los carteles en América Latina y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia el país.

Fuentes oficiales confirmaron que no hubo lesiones entre las fuerzas militares estadounidenses durante la operación.