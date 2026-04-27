Liguilla Definida: Los Cuartos de Final del Clausura 2026

Con una jornada llena de emociones y sorpresas, se han decidido los cruces de los cuartos de final de la Liguilla del torneo Clausura 2026. ¡Prepárate para encuentros electrizantes entre equipos tradicionales!

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX ha llegado a su fin con una fase regular cargada de adrenalina. El equipo Cruz Azul selló su paso a la postemporada al vencer a Necaxa 4-1, asegurándose la tercera ubicación en la tabla y alterando por completo los emparejamientos para los cuartos de final.

Un Final de Fase Regular Intenso

Este desenlace de torneo obligó a una Liguilla inminente, enriqueciendo cada partido con la expectativa de una rivalidad fresca y prometedora. Los duelos ya están fijados, prometiendo intensidad desde el primer minuto, y dejando abierta la puerta para sorpresas o el retorno de los históricos al trono del fútbol mexicano.

Emparejamientos Listos para la Liguilla

Los equipos se preparan para una serie de enfrentamientos que entrelazan historia, revancha y oportunidades. La afición anticipa un inicio de Liguilla lleno de acción al ver los emparejamientos:

Los Duelos Más Esperados

Pumas (1) vs América (8)

Guadalajara (2) vs Tigres (7)

Cruz Azul (3) vs Atlas (6)

Pachuca (4) vs Toluca (5)

Rivalidades que Marcan la Tónica

En cuanto a las rivalidades, el Clásico Capitalino entre Pumas y América revive expectativas con una lucha histórica. Por su parte, los Chivas intentarán continuar su excelente desempeño contra un experimentado Tigres. Adicionalmente, Cruz Azul, con la moral alta, se enfrentará a un Atlas que siempre se ha mostrado desafiante durante las fases finales.

Preparación y Estrategias Previas a la Liguilla

El liderato de la fase regular queda en manos de Pumas, que logró superar a Guadalajara por un merito en la diferencia de goles. Ambos equipos llegan a la Liguilla con el peso de la expectativa de ser considerados favoritos, pero la presión aumenta con cada juego.

Expectativas para cada Equipo

Pumas tendrá una prueba significativa contra su rival clásico, América .

tendrá una prueba significativa contra su rival clásico, . Guadalajara buscará hacer valer su potencial ante Tigres en un choque de estrategias.

Con estos encuentros en juego, la atmósfera se torna cargada y llena de expectativas. Cada equipo debe estar listo para un camino desafiante donde fallar no es una opción.