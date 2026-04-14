Halliburton firma contrato millonario con YPF para implementar fracking eléctrico en Vaca Muerta

La gigante petrolera Halliburton ha cerrado un acuerdo multimillonario con YPF para llevar adelante servicios de fracking en Vaca Muerta, marcando un hito en la industria energética argentina.

Halliburton Co. ha anunciado recientemente la formalización de un contrato exclusivo con la petrolera estatal argentina YPF para ofrecer servicios integrados de fracturación hidráulica en la formación de shale Vaca Muerta. Este acuerdo representa una colaboración a largo plazo, donde la empresa desplegará su innovadora tecnología de fracturación eléctrica Zeus por primera vez a nivel internacional, según un comunicado oficial emitido el lunes.

Este contrato no solo amplía la presencia de Halliburton en una de las mayores reservas de petróleo y gas no convencional del mundo, sino que también indica un cambio significativo en la adopción de tecnologías hidráulicas de Estados Unidos en mercados internacionales.

Desarrollo estratégico en Vaca Muerta

La formación de Vaca Muerta abarca aproximadamente 30.000 kilómetros cuadrados en la Patagonia y su desarrollo requiere una inversión considerable, mayormente financiada desde el extranjero, según han indicado importantes bancos de Wall Street. Actualmente, la producción en Vaca Muerta alcanza alrededor de 600.000 barriles diarios, con una ambición de superar la cifra de 1 millón de barriles por día para el año 2030.

Eficiencia en la producción con tecnología avanzada

Gracias a la implementación de tecnología de última generación, se espera que la fase de terminación de pozos, que es la más costosa del desarrollo petrolero, se vuelva más eficiente. Durante esta etapa crucial, se utilizan equipos especializados que bombean agua y otras sustancias a alta presión bajo tierra, facilitando así el flujo de petróleo y gas hacia la superficie.

Las acciones de Halliburton experimentaron un leve aumento del 1,1% en la bolsa de Nueva York a las 1:15 p.m., reflejando el optimismo en torno a este nuevo acuerdo y su potencial impacto en el futuro de la industria energética.