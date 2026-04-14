Milei: Caída del 87% en su vitalidad digital y el dólar se desvanece de la agenda

Un informe reciente de QMonitor revela una significativa transformación en la comunicación gubernamental, marcando un posible cambio en la narrativa política de Javier Milei, quien enfrenta una notable caída en su presencia digital.

Transformaciones en el Ecosistema Digital

El último análisis de «Panorama digital argentino» ha dejado en evidencia un giro drástico en cómo el Gobierno nacional se comunica. Javier Milei, que ascendió en el ámbito político gracias a su presencia en X (anteriormente Twitter), ha visto su actividad digital desplomarse. En un período de solo 27 meses, sus interacciones mensuales pasaron de 3.1 millones en diciembre de 2023 a apenas 400,000 en marzo de 2026, lo que implica una caída del 87%. Este fenómeno sugiere que X ya no es el espacio primordial donde se desarrolla la conversación pública sobre su figura.

Paradojas entre Seguidores y Comunicación Oficial

Curiosamente, a pesar del descenso en su visibilidad, los seguidores de Milei han incrementado la cantidad de publicaciones en sus redes. Sin embargo, este flujo de contenido parece estar más orientado a fortificar su comunidad interna y atacar a opositores, en lugar de atraer a nuevos votantes. Esta situación ha llevado a que el discurso oficialista se vuelva más insular.

Sentimiento Digital: Divisiones Clave

El análisis también resalta una marcada asimetría entre la comunicación sobre gestión económica y la percepción política. Mientras el Gobierno presenta un 55.6% de optimismo en temas financieros, el ámbito político se ve ensombrecido con un 56% de impresiones negativas respecto al presidente Milei.

Factores Externos en el Debate Público

Un nuevo actor ha surgido en el escenario: la guerra con Irán, que ha eclipsado la economía como tema principal de discusión y ha generado más interacciones que cualquier asunto económico. Aproximadamente el 68% de las menciones sobre el conflicto se relacionan directamente con Milei. Cada vez que el presidente es mencionado en este contexto, la percepción negativa se incrementa en 21 puntos.

Desigualdad en la Infraestructura Digital

A pesar de los desafíos, el Gobierno mantiene una ventaja en términos de acciones comunicacionales, generando 48.9 millones frente a los 21.7 millones de la oposición. Esta disparidad no refleja necesariamente la persuasión de las ideas, sino más bien una superioridad en estrategias de distribución y publicidad digital.

Cambios en las Preocupaciones Ciudadanas

Las prioridades de los argentinos están mutando, con el empleo a la cabeza de sus preocupaciones, seguido por la inflación y la corrupción. Este cambio implica que los ciudadanos exigen respuestas concretas en la creación de empleo y en la recuperación del poder adquisitivo, más allá de medidas relacionadas exclusivamente con el control de precios.

Perspectivas Futuras y Polarización

El optimismo sobre el futuro se presenta con cautela: solo el 33% de los encuestados considera que el país estará mejor el próximo año, mientras que un 40% espera un escenario más complicado para 2027. Este panorama pone de relieve una “grieta” de expectativas en la opinión pública.

El Techo de la Comunicación Política

El informe concluye que, si bien el Gobierno tiene una infraestructura comunicacional robusta, ha perdido la capacidad de conectar con la conversación espontánea de los ciudadanos. La caída en la vitalidad de Milei en X podría señalar que la fórmula que lo llevó al poder está alcanzando un punto de saturación.