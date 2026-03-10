Heeseung deja ENHYPEN para iniciar su carrera en solitario

Heeseung de ENHYPEN Anuncia Su Salida: Un Nuevo Capítulo Musical

La comunidad del K-Pop se estremece con la reciente decisión de Heeseung, el vocalista más destacado de ENHYPEN, de separarse del grupo. La noticia fue confirmada por su agencia, Belift Lab, y marca un hito significativo en la carrera del grupo desde su debut en 2020.

En un comunicado oficial compartido en la plataforma Weverse, Belift Lab explicó que esta decisión fue tomada tras profundas conversaciones sobre la dirección musical individual de cada miembro. «Heeseung tiene su propio camino artístico que desea explorar», se detalla en el mensaje lanzado el 10 de marzo.

Heeseung Continúa Con Su Carrera en Solitario

A pesar de su salida de ENHYPEN, Heeseung no se desvinculará de Belift Lab. La agencia ha anunciado que el artista de 24 años seguirá siendo parte del sello para dar inicio a su carrera como solista, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

Un Mensaje Emotivo Para Sus Fans

Poco después del anuncio, Heeseung compartió una conmovedora carta dirigida a ENGENE, el fervoroso fandom del grupo. En sus palabras, expresando gratitud y determinación, agradeció a sus compañeros y a los fans por su apoyo incondicional. «Gracias a cada uno de ustedes, he dado pasos hacia un sueño que antes parecía inalcanzable», escribió.

Un Futuro Prometedor Para ENHYPEN

Tras la salida de Heeseung, los miembros restantes —Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki— continuarán su trayectoria como sexteto. Este giro se produce en un momento de gran éxito para el grupo, que recientemente fue galardonado como «Artista del Año» en los D Awards 2026 y concluyó una gira mundial con entradas agotadas.

Un Legado Impecable