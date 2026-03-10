Petróleo en caída, bolsas en alza: ¿Se aproxima la paz en Oriente Medio?

Los mercados se mueven en un panorama incierto este martes 10 de marzo, marcado por una caída significativa en los precios del petróleo, en medio de reacciones positivas en las bolsas de Asia y Europa tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense.

Caída en los Precios del Petróleo

La jornada comenzó con fuertes descensos en los precios del crudo, alrededor del 10%, aunque posteriormente las pérdidas se moderaron a cerca del 5%. Esta tendencia se produjo luego de que Donald Trump insinuara que la guerra en Medio Oriente podría estar cerca de su fin, lo que generó un alivio temporal en los mercados.

Las declaraciones se dieron en un contexto marcado por la incertidumbre, ya que los precios del gas en Europa también retrocedieron un 15% después de haber experimentado un aumento del 30% en la jornada anterior.

Reacciones en los Mercados Asiáticos y Europeos

Para las 08:10 GMT, el barril del West Texas Intermediate (WTI) se ubicaba en 86,29 dólares, con una baja del 8,98%. El Brent, referencia en Europa, descendió hasta 90,20 dólares, marcando también una caída significativa. Estas fluctuaciones contrastan fuertemente con el inicio del lunes, donde los precios habían alcanzado casi los 120 dólares por barril en algunos mercados asiáticos.

Mercados Asiáticos en Recuperación

A pesar de la caída en los precios del petróleo, las bolsas asiáticas mostraron signos de recuperación. En Seúl, el índice subió un 5,4%, mientras que Tokio y Hong Kong también reportaron incrementos. Las ganancias continuaron expandiéndose hacia el continente europeo, donde los índices de Londres, París y Fráncfort registraron aumentos al inicio de la jornada.

Factores Contribuyentes a la Volatilidad del Mercado

Además de las declaraciones de Trump, la reunión del G7 también jugó un papel crucial en la psique de los inversores. Los ministros de Finanzas del G7 se mostraron dispuestos a utilizar reservas estratégicas de petróleo para mitigar el impacto de cualquier aumento en los precios, generando un ambiente de esperanza en el mercado.

Ajustes en los Precios del Combustible en Egipto

Mientras tanto, Egipto anunció un aumento en los precios internos de combustible de hasta un 30%, citando presiones energéticas excepcionales a nivel global como resultado del conflicto en Oriente Medio. Estos incrementos aplican a gasolina, diésel y gas natural usado en vehículos.