Una alternativa sostenible al consumo de carne

La reducción del consumo de carne no significa que haya que sacrificar el sabor o la nutrición. En su reciente segmento en Es por Acá, la especialista Samar Issa presenta una innovadora receta de hamburguesas de lentejas y quinoa, destacando su valor nutricional.

La nutricionista Samar Issa explicó en su intervención que reducir la carne de nuestras comidas no solo es posible, sino que puede ser altamente beneficioso si se opta por alternativas nutritivas que ofrezcan un balance adecuado de proteínas. Su propuesta gira en torno a la combinación de lentejas y quinoa, dos alimentos que se complementan de manera excepcional.

Beneficios de la quinoa y su relación con las legumbres

Issa comenzó desglosando las propiedades de la quinoa, un pseudocereal que ha ganado popularidad en las cocinas modernas. “Es especial porque combina las características de los cereales y las legumbres”, comentó. Este alimento es notable por contener los nueve aminoácidos esenciales, lo que lo convierte en una fuente proteica completa.

La clave no radica solo en eliminar la carne, sino en hacerlo de manera consciente, asegurando una ingesta adecuada de nutrientes. Issa advirtió que para una transición exitosa a una dieta con menos carne, es crucial tener en cuenta la calidad de los alimentos que se eligen.

Hidratos de carbono: el equilibrio es fundamental

En su análisis, la profesional también abordó el tema de los hidratos de carbono, que a menudo generan confusión. “Los hidratos son esenciales, pero su calidad es lo que importa”, aseguró. Optar por opciones integrales y ricas en fibra es la mejor estrategia para mantener una alimentación saludable, sin necesidad de erradicar ningún grupo alimenticio.

Esta receta de hamburguesas no busca imitar a la carne, sino ofrecer una alternativa nutritiva y saciante, ideal para incluir una o dos veces por semana.

Receta de hamburguesas de lentejas y quinoa

Para preparar estas deliciosas hamburguesas se necesitarán los siguientes ingredientes:

50 g de queso rallado

100 g de quinoa cocida

400 g de lentejas cocidas

120 g de cebolla

80 g de pimiento rojo

1 diente de ajo

4 o 5 ramitas de perejil

1 huevo

100 g de pan rallado

1/2 cucharadita de pimentón

1/2 cucharadita de comino

Sal y pimienta al gusto

Pasos para la preparación perfecta

Comienza por lavar varias veces la quinoa para eliminar las saponinas que pueden impartir un sabor amargo. Luego, hierve la quinoa y las lentejas hasta que estén suaves. Mientras tanto, procesa la cebolla, el ajo, el pimiento rojo y el perejil.

Una vez cocidos los granos, combina la quinoa, las lentejas, el queso rallado, el pan rallado, el huevo y los condimentos hasta obtener una masa homogénea. Forma 12 hamburguesas y refrigéralas durante 10 minutos para que mantengan su forma durante la cocción.

Consejos para un buen sellado y beneficios nutricionales

Para evitar que se desarmen al cocinar, es recomendable llevar las hamburguesas al congelador por unos minutos antes de cocinarlas en una plancha caliente o en el horno. Este paso ayudará a que obtengan una textura crujiente por fuera y suave por dentro.

Las hamburguesas de lentejas y quinoa no solo son deliciosas, sino que también aportan proteínas completas, son libres de colesterol y grasas saturadas, y son ricas en fibra, lo que contribuye a una mayor saciedad.

Esta opción es ideal para aquellos que buscan disminuir el consumo de carne sin comprometer el sabor o la nutrición en su alimentación diaria.