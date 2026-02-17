Hércules de la Fuerza Aérea regresa a Argentina por falla en vuelo hacia Europa

Emergencia en Vuelo: Un Avión Hércules Regresa a Argentina por Fallo Técnico

Un avión de la Fuerza Aérea Argentina tuvo que dar la vuelta a su país durante un vuelo hacia Europa debido a un problema técnico en uno de sus motores.

Detalles del Vuelo y la Emergencia

El Lockheed C-130H Hércules despegó a las 8:02 de la mañana desde la base de la I Brigada Aérea en El Palomar. Su trayectoria estaba programada para hacer una escala en Natal, Brasil, antes de continuar hacia Aalborg, Dinamarca. Este operativo tenía como objetivo el transporte de provisiones y tropas vinculadas a la adquisición de aviones F-16.

Sin embargo, a solo cinco horas de vuelo, el avión reportó un avería en su primer motor mientras se encontraba a pocos kilómetros al norte de Florianópolis. Ante esta situación, la tripulación decidió que retornar a Argentina era la mejor opción, evitando un aterrizaje en territorio brasileño.

Aterrizaje Seguro en El Palomar

A las 14:35, el Hércules aterrizó de manera segura nuevamente en El Palomar. La Fuerza Aérea Argentina emitió un comunicado en el que confirmaba que el avión había vuelto debido a una falla técnica detectada en uno de sus motores, impidiendo así el cumplimiento del vuelo programado.

El comunicado destacó que la tripulación actuó con rapidez al notar la anomalía y aplicó los procedimientos necesarios, asegurando la seguridad de todos a bordo.

Un Avión Con Historia

Cabe destacar que este Hércules, matrícula TC-66, ya había participado en misiones significativas, como el transporte del primer F-16 argentino desde Dinamarca en diciembre de 2024. Este vuelo marcó un hito para la Fuerza Aérea, simbolizando la recuperación de la capacidad supersónica del país.

Asimismo, el Hércules es conocido por sus operaciones logísticas hacia la Base Marambio en la Antártida y su participación en misiones de rescate, como la repatriación de ciudadanos argentinos desde Israel tras el atentado de Hamás.

Compromiso con la Seguridad Aérea

La rápida respuesta de la tripulación del Hércules demuestra el compromiso y la capacitación de las fuerzas aéreas en la gestión de situaciones críticas. La Fuerza Aérea continúa trabajando para garantizar la seguridad de sus aeronaves y sus tripulaciones, sin comprometer la integridad de sus misiones.