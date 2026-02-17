Policía investiga vuelos privados en Stansted tras publicación de archivos de Epstein

Revelaciones sobre Epstein: Aeropuerto de Stansted bajo la lupa por vuelos privados

La investigación sobre los vuelos vinculados a Jeffrey Epstein se intensifica, tras la publicación de documentos que revelan el uso del aeropuerto de Stansted para actividades sospechosas. ¿Qué implicaciones tiene esto para la seguridad y las autoridades?

Documentos revelan el uso de vuelos privados por Epstein

Las autoridades están scrutinando información relacionada con vuelos privados que entran y salen del aeropuerto de Stansted, a raíz de archivos recién publicados sobre Jeffrey Epstein, el convicto por delitos sexuales. El ex primer ministro Gordon Brown afirmó que estos documentos ilustran cómo Epstein utilizaba esta terminal para “transportar chicas desde Letonia, Lituania y Rusia”.

Aeropuerto de Stansted en el centro de la controversia

Brown, en un artículo para el New Statesman, destacó que Epstein realizó 90 vuelos hacia y desde aeropuertos británicos, incluyendo 15 tras su condena en 2008 por solicitar prostitución de menores. Además, aseguró que Epstein “presumía” de que las tarifas de Stansted eran mucho más económicas que las de París.

Se alega que el aeropuerto era un punto de transferencia para mujeres que llegaban en vuelos privados, las cuales no necesitaban visado para ingresar al Reino Unido. Brown insinuó que las autoridades parecían ignorar lo que ocurría, mencionando evidencia presentada por la BBC que mostraba registros de vuelo incompletos, donde pasajeros femeninos eran etiquetados simplemente como “mujeres”.

La respuesta de la policía y del aeropuerto

Un portavoz de la policía de Essex informó que están evaluando la información relacionada con los vuelos privados tras la publicación de los documentos del Departamento de Justicia de EE. UU. Por su parte, un representante del aeropuerto de Stansted aclaró que todos los vuelos privados son gestionados por operadores independientes, y que todos los controles de inmigración y aduanas son realizados por la Border Force, sin supervisión del aeropuerto.

“Los pasajeros de aviones privados no acceden a la terminal principal”, indicó el portavoz, resaltando que la terminal de aviación privada opera de manera separada.

Investigación internacional y acusaciones severas

En diciembre, un informe de la BBC reveló que 87 vuelos relacionados con Epstein habían llegado o salido del Reino Unido entre los años 90 y 2018. La respuesta a estas acusaciones ha sido contundente, con la creación de un grupo de coordinación nacional por parte del Consejo de Jefes de Policía del Reino Unido (NPCC) para ayudar a las fuerzas policiales en la evaluación de las alegaciones surgidas a partir de los archivos de Epstein.

El NPCC expresó que la colaboración es crucial para entender el impacto de los millones de documentos publicados y reafirmó su compromiso con el apoyo a las víctimas y sobrevivientes.

Posibles implicaciones para la Familia Real

Las autoridades de Thames Valley están investigando si el príncipe Andrew, al parecer, proporcionó información sensible a Epstein durante su tiempo como enviado comercial británico. También se indagan acusaciones de que Epstein envió a una segunda mujer al Reino Unido para mantener relaciones con el príncipe en 2010.

El abogado de Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein, sugirió que Andrew debería ser llamado a testificar sobre su relación con el financista. “Tiene la obligación de compartir lo que sabe. Si teme ser arrestado en EE. UU., debería recibir un permiso seguro para testificar”, afirmó.

Un panorama oscuro y una búsqueda de justicia

La recién revelada documentación del Departamento de Justicia de EE. UU. ha llevado a expertos de la ONU a considerar la existencia de una “empresa criminal global”, señalando que la magnitud y naturaleza de los crímenes podría cumplir con los criterios legales de crímenes contra la humanidad. Con estas revelaciones, el escrutinio sobre los vínculos entre Epstein y figuras de poder sigue creciendo, dejando en evidencia un sistema que podría haber fallado en proteger a las víctimas.