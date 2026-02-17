Triple Homicidio en Puebla: ¿La Operativa Barredora Involucrada?

Un ataque armado en el bar «Sala de Despacho» de Lomas de Angelópolis ha conmocionado a Puebla al cobrar la vida de tres personas. Las autoridades identifican al grupo delictivo detrás del ataque.

Detalles del Ataque

En la madrugada del 14 de febrero, un tiroteo en la Reserva Territorial Atlixcáyotl dejó tres personas fallecidas y cinco heridas. La fiscalía local reportó que dos de los cuerpos pertenecían a un hombre y una mujer hallados dentro de una camioneta Blanca Mercedes Benz, mientras que el tercer occiso fue encontrado a un lado del vehículo.

Grupo Delictivo Implicado

La investigación indica que el ataque pudo haber sido realizado por un grupo criminal conocido como «La Barredora». Idamis Pastor Betancourt, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), mencionó que cuatro personas sospechosas, incluido un menor de edad, han sido detenidas y se están investigando sus declaraciones.

Continúan las Indagaciones

La fiscal reiteró que aún no se puede confirmar si los detenidos tienen conexiones directas con «La Barredora». Las indagatorias siguen en curso para esclarecer lo sucedido y determinar el modus operandi del grupo delictivo.

Desinformación en Redes Sociales

El 16 de febrero, un video atribuido a «La Barredora» circuló en redes sociales, en el que se acusaba a ciertos funcionarios de coludirse con el crimen organizado. La Secretaría de Seguridad del estado desmintió estas afirmaciones, asegurando que se trata de un intento de desinformar a la población.

Reacciones a la Tragedia

El mismo día del ataque, la Universidad Iberoamericana de Puebla lamentó el asesinato de Gisele Ortiz Carreto, una estudiante de Psicología, quien fue víctima de este fatídico evento.

Estado Actual de las Víctimas

Las cinco personas que resultaron heridas en el ataque fueron trasladadas a un hospital, donde se están recuperando de las lesiones causadas por disparos.