Hernández Maqueda critica a Bornoroni y alerta sobre la fragmentación de la oposición hacia 2027

En un enérgico mensaje de fin de año, el legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda cuestionó la falta de alternancia política en Córdoba, responsabilizando al oficialismo por la concentración de poder y la crisis de gobernanza que atraviesa la provincia.

A lo largo de 43 años de elecciones continuas, Hernández Maqueda subrayó que Córdoba solo experimentó un cambio de signo político en 1999, enfatizando que la ausencia de alternancia impulsa la corrupción y la pobreza. Esta reflexión lo llevó a convocar a la oposición para reorganizarse rumbo a las elecciones de 2026 y 2027.

Un Mensaje Crítico hacia La Libertad Avanza

El dirigente destacó que, a pesar de mantener conexiones constructivas con otros sectores opositores dentro de la Legislatura, su relación con Gabriel Bornoroni, presidente de La Libertad Avanza, no ha sido fructífera. “Hasta hoy no me fue posible construir un vínculo de confianza para trabajar juntos en temas que deberían unirnos”, expresó.

Hernández Maqueda identificó los puntos críticos que requieren atención: orden público, prohibición de actividades informales como ‘naranjitas’, reducción de impuestos y un firme combate a la corrupción.

La Necesidad de un Cambio Político

En su discurso, se refirió también a la Ciudad de Córdoba, donde se ha producido alternancia, pero sin un verdadero retorno del poder a sus habitantes. Propuso una reforma constitucional que permita una descentralización efectiva, cuestionando así un Estado municipal que considera “hiperconcentrado”.

Para él, el debate sobre la alternancia va más allá de los nombres, abarcando un modelo de gobernanza que, según su opinión, el actual gobernador Martín Llaryora perpetúa con características de concentración y discrecionalidad.

Un Llamado a la Unidad Opositora para 2026

Mirando hacia el futuro, Hernández Maqueda resaltó la importancia de unir a los sectores liberales para enfrentar la fragmentación opositora. “Con personalismos y una oferta opositora dispersa, el peronismo profundizará su dominio”, alertó, proponiendo un panorama alternativo basado en la unidad y el coraje político.

El legislador cerró su mensaje con una frase contundente: “no hay libertad económica sin libertad política, ni batalla cultural sin lucha contra la corrupción”, delineando una postura que marcará la pauta en la construcción de la oposición hacia 2026.