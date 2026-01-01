Fuerte viento derriba cabina de peaje: un fallecido

Una inesperada y violenta tormenta azotó Córdoba este jueves, sorprendiendo tanto a los habitantes de la capital como a los veraneantes en las zonas serranas. Con granizo del tamaño de pelotas de ping pong y ráfagas de viento devastadoras, la intensidad del fenómeno dejó un saldo trágico y numerosos daños materiales.

El Trágico Accidente en la Estación Juárez Celman

En medio de la tormenta, un mortal incidente ocurrió en la Estación Juárez Celman, donde una cabina de peaje fue volcada por los poderosos vientos. La víctima, un supervisor de Caminos de las Sierras de 61 años, perdió la vida en este lamentable suceso, según reportes de La Voz.

Un Cambio Abrupto en el Clima

Tras varios días de calor intenso, las temperaturas en Córdoba experimentaron un descenso drástico, bajando de 32 a 28 grados en apenas 20 minutos. Este brusco cambio, acompañado de torrenciales lluvias, causó inundaciones en las calles y una notable reducción de la visibilidad para los conductores.

Alerte Amarillo y Reacción de los Vecinos

A pesar de que algunas regiones estaban bajo alerta amarilla por lluvias, la magnitud y velocidad de la tormenta tomó desprevenidos a muchos. Vecinos y turistas publicaron en redes sociales impactantes videos y fotos del desastre, incluyendo imágenes de piletas repletas de granizo y muebles destruidos.

Imágenes y Videos del Caos

Los usuarios compartieron en línea el impacto de la tormenta: desde jardines devastados hasta vehículos dañados por la caída de ramas. Uno de los videos más impactantes muestra el parabrisas de un automóvil completamente destruido, una clara muestra de la ferocidad de la tormenta.