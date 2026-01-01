Testigos relatan su fuga del infierno de calor en un bar de un resort de esquí en Suiza

Un incendio desastroso en un bar suizo transformó lo que debería haber sido una noche de celebración en un momento de horror, dejando decenas de personas heridas y causando la muerte de varios asistentes.

Un rescate heroico en medio del caos

Un joven de 18 años, que prefirió permanecer en el anonimato, relató su valentía al intentar rescatar a su hermano pequeño del bar Le Constellation, donde se desató el fuego. Según su testimonio, se escuchó una fuerte explosión, seguida de humo denso, que alteró la atmósfera festiva. “Pensé que mi hermano estaba dentro y traté de romper una ventana para ayudar a la gente a salir. No sabía lo que estaba por venir”, compartió con lo que aún parecía incredulidad.

Las autoridades informaron que el incendio, que comenzó alrededor de la 1:30 AM, dejó a decenas de personas fallecidas y a más de 100 heridas, muchas con quemaduras graves. Testigos señalaron que el ambiente se tornó rápidamente en una escena desgarradora.

Escenas de desesperación y caos

El testigo mencionó que, al entrar al bar, se encontró con una aterradora escena. “Vi a personas quemándose. Algunos estaban completamente carbonizados, y el horror era indescriptible”, detalló. Afortunadamente, su hermano resultó ileso, pero la experiencia lo marcó profundamente.

Momentos críticos en una noche que debía ser de alegría

Minutos antes del desastre, turistas y locales celebraban el Año Nuevo en uno de los momentos más concurridos para las estaciones de esquí. Sin embargo, el incendio se propagó de manera alarmante, tal como aseguraron dos mujeres francesas presentes en el lugar, quienes explicaron que el fuego podría haberse originado por velas de cumpleaños dejadas sobre botellas de champagne.

El miedo se apoderó del lugar rápidamente, y la evacuación fue complicada debido al diseño del bar, que no permitía una salida segura para todas las personas presentes. “Tuvimos mucha suerte de escapar”, expresaron Emma y Albane, quienes lucharon por salir entre la multitud en pánico.

Impacto en la comunidad y la investigación en curso

La ciudad de Crans-Montana, generalmente repleta de turistas, ahora enfrenta un panorama de congoja tras el incendio. El embajador de Italia en Suiza advirtió que la identificación de las víctimas podría demorar semanas, dada la gravedad de las quemaduras. Médicos de hospitales cercanos trabajaron intensamente, trasladando a los pacientes más críticos a centros médicos en ciudades como Milán, en Italia.

El ambiente en el área ha cambiado drásticamente; mientras algunos rinden homenaje a las víctimas, otros esperan inquietos noticias de sus allegados. Un hombre italiano relató la angustia de no saber la suerte de su amigo, quien sufrió graves quemaduras y fue trasladado en helicóptero a otro hospital.

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del incendio, mientras que las escenas de esa fatídica noche siguen presentes en la memoria colectiva de la comunidad.