Hezbollah: Ocho miembros muertos por ataques israelíes en el este de Líbano

Los recientes bombardeos israelíes en Líbano han dejado un saldo trágico de muertes y heridos, generando un clima de tensión creciente en la región.

Hezbollah informó que los ataques aéreos israelíes, realizados en la noche del viernes, resultaron en la muerte de ocho de sus miembros, incluidos varios funcionarios locales. Los golpes se ejecutaron en una zona cercana a la aldea de Rayak, en el noreste del país.

Destrucción y Pérdidas Humanas

La ofensiva, que devastó el tercer piso de un edificio residencial de tres niveles, dejó una huella desgarradora. Un portavoz de Hezbollah, que habló con la Associated Press bajo condición de anonimato, identificó a tres de los fallecidos como Ali al-Moussawi, Mohammed al-Moussawi y Hussein Yaghi, todos ellos comandantes locales.

Confirmación de Israel

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el ataque, señalando que el objetivo era «eliminar» a militantes de Hezbollah, concentrándose en lo que describieron como «centros de comando» en la región de Baalbek. En un comunicado en X, las FDI acusaron a estos miembros de estar involucrados en la planificación de ataques hacia Israel, rompiendo así acuerdos previos con Líbano.

Números Alarmantes

El Ministerio de Salud de Líbano reportó que las agresiones aéreas de Israel causaron la muerte de diez personas, entre ellas tres niños, y dejaron a dos docenas más heridas. Un médico del Hospital Rayak corroboró estos informes, detallando que habían recibido los cuerpos de diez víctimas y atendido a 21 heridos. Entre los fallecidos había un hombre sirio y una mujer etíope, lo que añadió una profunda capa de complejidad a la crisis humanitaria.

Aumento de la Tensión Regional

Este ataque, que registró un número de víctimas inusualmente alto, sucede en un contexto de tensiones crecientes. Estados Unidos ha amenazado con ataques a Irán, aliado de Hezbollah y Hamas, si las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán fracasan. A pesar de un cese al fuego establecido desde noviembre de 2024, Israel ha llevado a cabo ataques casi a diario.

Un Conflicto Persistente

Este reciente escalamiento de hostilidades se desató después de que Israel intensificara sus operaciones en Gaza tras un ataque liderado por Hamas en octubre de 2023. Desde entonces, las tensiones han escalado de un conflicto de baja intensidad a una guerra total en septiembre de 2024. Aunque el acuerdo de cese de fuego brokerado por el expresidente estadounidense Joe Biden ha reducido la violencia, no ha logrado eliminarla por completo.

Israel ha afirmado que sus ataques están dirigidos a prevenir el rearme de Hezbollah, señalando que su objetivo son exclusivamente los miembros e infraestructura del grupo. Sin embargo, el gobierno libanés ha denunciado que decenas de civiles han perdido la vida en estos operativos, generando una creciente indignación internacional.