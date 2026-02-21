Choque múltiple en la Costanera deja cinco heridos

Título: Impactante choque en la Costanera porteña deja cinco heridos

Bajada: Un violento accidente entre tres vehículos sobre la Avenida Costanera a primera hora de la mañana provocó que cinco personas necesitaran atención médica.

En la mañana de este sábado, un grave accidente de tránsito se registró en la Avenida Costanera de Buenos Aires, involucrando a tres automóviles y dejando un saldo de cinco heridos. Algunos de los afectados requirieron asistencia para salir de sus vehículos.

Los equipos de emergencias del SAME y los bomberos llegaron rápidamente al lugar del incidente, que tuvo lugar frente al aeroparque Jorge Newbery, a pocos metros de la avenida Intendente Cantilo, para brindar ayuda a las víctimas.

Detalles del accidente

Según las primeras informaciones, el choque se originó cuando un Volkswagen T-Cross, que circulaba a alta velocidad en dirección al centro, embistió por detrás a un Peugeot 307 que estaba detenido en un semáforo. Esta colisión provocó que el Peugeot golpeara a su vez a un tercer vehículo, un Volkswagen Bora.

Identificación de los heridos

Todos los heridos son hombres mayores de edad. Entre ellos se encuentran dos jóvenes uruguayos que viajaban en el T-Cross, además de otros dos jóvenes que se encontraban en el Peugeot, quienes habían salido de trabajar en un boliche cercano al lugar del accidente. El quinto herido viajaba en el Bora. Todos recibieron atención médica en el sitio.

Atención médica y estado de los heridos

El SAME trasladó al acompañante del Peugeot al Hospital Pirovano, donde fue diagnosticado con un traumatismo de parrilla costal. Los demás involucrados fueron atendidos en el lugar por lesiones menores y se encuentran fuera de peligro.