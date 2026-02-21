Una economista afirma: ‘No hay pruebas contundentes de que una reforma laboral reduzca la informalidad’

La economista Natalia Motyl expone su perspectiva sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno, el apoyo del Fondo Monetario Internacional y los complejos desafíos que enfrenta Argentina en el ámbito del empleo y la economía.

En una reciente entrevista con Canal E, Motyl se mostró escéptica sobre la afirmación del Gobierno y el FMI de que esta reforma impulsará la creación de empleo. Según la especialista, no existe evidencia concluyente que respalde que la liberalización laboral necesariamente conduzca a un aumento en el empleo o a una reducción de la informalidad.

Factores Clave en la Generación de Empleo

Motyl detalla que la efectividad de la reforma dependerá de factores estructurales adversos, como el nivel de actividad económica y la presión fiscal sobre las empresas argentinas. “No hay atajos, la realidad económica acecha y no se puede obviar”, subrayó.

Impacto Potencial en la Estructura Empresarial

La economista también advirtió que esta normativa podría fomentar el restructuramiento de empresas, impulsando un proceso de reducción que afectaría la estabilidad laboral. “Abrir la puerta a una reforma de tal magnitud puede permitir a las empresas achicarse”, enfatizó.

Crecimiento de la Informalidad Laboral

Motyl alertó sobre el riesgo de que el nuevo marco laboral profundice problemas preexistentes en el mercado. “Esto no garantiza más empleos; podría favorecer, incluso, un aumento en la informalidad laboral”, afirmó, advirtiendo que la situación podría desmejorar aún más el salario real de los trabajadores argentinos.

La Secuencia de las Reformas es Fundamental

Finalmente, la economista destacó la importancia del orden en que se implementan las reformas. “No es lo mismo llevar a cabo primero una reforma laboral y luego una reforma tributaria, que realizar el proceso en el orden inverso”, concluyó, reflejando la necesidad de una estrategia económica cohesiva y bien pensada.