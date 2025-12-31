Hong Kong da la bienvenida a 2026 sin fuegos artificiales tras el trágico incendio que dejó 161 muertos

Este Año Nuevo, la ausencia de fuegos artificiales en Hong Kong marca un momento inédito tras una tragedia devastadora que dejó su huella en la ciudad. La noche se llenó de música, pero no de luces explosivas sobre el famoso puerto Victoria.

Un Nuevo Enfoque en las Celebraciones

Tradicionalmente, los fuegos artificiales han sido el eje de las celebraciones de Año Nuevo en Hong Kong. Sin embargo, este año, el evento fue reemplazado por un emocionante espectáculo musical en el distrito de Central, donde la icónica banda Air Supply y otros artistas animaron la velada.

La fachada de ocho monumentos emblemáticos se transformó en enormes relojes de cuenta regresiva, ofreciendo un deslumbrante espectáculo de luces que cautivó a las multitudes a la medianoche.

Repercusiones para la Industria Turística

Rosanna Law, secretaria de cultura, deportes y turismo, reconoció que la decisión de cancelar los fuegos artificiales afectaría a varios hoteles y restaurantes. Annie Wang, una turista de Shanghái, expresó su decepción pero comprendió la necesidad de esta medida tras la tragedia.

Wang Miao, una docente de Guangzhou, a pesar de su desilusión por la falta de pirotecnia, se unió a las actividades programadas en Central, destacando que la esencia de su experiencia en Hong Kong no se vio comprometida.

Las calles comenzaron a llenarse de festivos revellers en la anticipación de las actuaciones musicales, creando un ambiente vibrante y esperanzador.

Una Tragedia que Marcó la Historia

El incendio más grave de Hong Kong desde la década de 1940 se desató en noviembre en Wang Fuk Court, un complejo residencial en Tai Po. Las condiciones del lugar, incluidas las reformas en curso y la calidad deficiente del material de construcción, contribuyeron a la rápida propagación del fuego que cobró la vida de al menos 161 personas.

Después del siniestro, miles de residentes desplazados han buscado refugio en hogares temporales y alberges, enfrentándose a la dura realidad de haber perdido lo que años les tomó conseguir.

Un Legado de Cancellaciones

La historia de Hong Kong ha estado marcada por tragedias que llevaron a la anulación de celebraciones pirotécnicas. Eventos de gran escala, desde choques de embarcaciones hasta protestas y la reciente pandemia, han resultado en la suspensión de espectáculos brillantes que alguna vez caracterizaron los festejos en esta vibrante ciudad.

Un Poco de Historia sobre los Fuegos Artificiales

Los fuegos artificiales tienen su origen en China, donde, según se dice, se descubrió que los tallos de bambú estallaban cuando se les arrojaba al fuego, creando el primer tipo de petardo. Históricamente, el monje Li Tian desarrolló el primer fuegos artificiales documentados, combinando pólvora y bambú, estableciendo la tradición de utilizar pirotecnia para ahuyentar a los espíritus malignos durante las celebraciones del Año Nuevo.