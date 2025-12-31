¿Se paga doble por trabajar en Año Nuevo en Florida? Conoce la ley y la excepción clave

La llegada del Año Nuevo es un momento muy esperado en Estados Unidos, marcado por celebraciones y el cierre de muchos comercios. Pero, ¿estás al tanto de cómo afecta esto a los trabajadores que deben estar en sus puestos ese día?

En Estados Unidos, el 1° de enero es un feriado federal que muchos celebran en familia. Sin embargo, existen interrogantes sobre las normativas laborales en este día tan especial. ¿Los empleadores están obligados a pagar más a quienes laboran en Año Nuevo? Aquí te lo contamos.

Las reglas sobre el pago en días festivos

Según la Ley de Normas Justas de Trabajo, conocida como Fair Labor Standards Act (FLSA), no hay obligación de abonar un salario doble a los empleados que trabajen en feriados federales, como lo es el 1° de enero. Solo se debe observar lo que estipula el contrato individual, los acuerdos colectivos o la política de cada empresa.

Excepciones a la norma

No obstante, el Departamento del Trabajo, a través de la División de Salarios y Horas, aclara que hay excepciones. Los empleados que no están exentos de la FLSA deben recibir pago extra si superan las 40 horas laborales semanales, independientemente de si el tiempo adicional cae en un feriado.

El pago de horas extras corresponde a 1.5 veces el salario regular por hora para las horas adicionales trabajadas, no simplemente por ser Año Nuevo.

Historia del Año Nuevo: un viaje a través del tiempo

Curiosamente, Año Nuevo no siempre se celebró el 1° de enero. En antiguas civilizaciones, esta fecha era asociada con eventos agrícolas y astronómicos. Los registros más antiguos de esta celebración datan de 2000 a.C. en Mesopotamia, donde se conmemoraba el Akitu, coincidiendo con la primera luna nueva después del equinoccio de primavera.

No solo Mesopotamia lo celebraba: egipcios, fenicios y persas marcaban el inicio del año en el equinoccio de otoño, mientras que algunos griegos lo hacían en el equinoccio de invierno, el 21 de diciembre. Fue el rey romano Numa Pompilio quien, en su reforma del calendario, designó a enero como el primer mes del año en honor a Jano, el dios de los comienzos.

Comercios cerrados y horarios especiales

En el ámbito comercial, varias cadenas en Florida y en todo el país han confirmado que no abrirán el 1° de enero. Además, se espera que operen con horarios reducidos el 31 de diciembre.

Por ejemplo, Trader Joe’s ha anunciado que cerrará sus puertas en Nochevieja cuatro horas antes de lo habitual, a las 17:00hs, una medida que se suma a la decisión de otras cadenas de no abrir sus establecimientos ese día festivo.

La mayoría de los comercios reanudarán sus operaciones regulares el 2 de enero.