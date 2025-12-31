Los 6 Perfiles Clave que Mercado Libre Busca para 2026

El gigante del comercio electrónico en Latinoamérica, Mercado Libre, se prepara para el 2026 con una fuerte demanda de profesionales especializados. ¿Quieres saber cuáles son las posiciones más buscadas?

Con más de 50.000 empleados en la región, Mercado Libre se consolida como uno de los principales empleadores en América Latina, especialmente en Argentina. La compañía se está enfocando en la contratación de talento en áreas estratégicas que respondan a su ambicioso plan de expansión y al crecimiento continuo del comercio electrónico.

Los 6 Principales Perfiles Laborales en Demandas por Mercado Libre

Según la información compartida en su portal de empleo, la firma está priorizando la búsqueda de expertos en seis áreas fundamentales para su operación.

1. Desarrolladores de Software e Ingenieros de Sistemas

Estos profesionales son esenciales para mantener la infraestructura tecnológica de la plataforma, permitiendo millones de transacciones diarias. Se centran en la creación de aplicaciones escalables y soluciones en la nube.

2. Especialistas en Datos e Inteligencia Artificial

La empresa necesita de expertos en ciencia de datos e IA, quienes son responsables de analizar grandes volúmenes de información, optimizando la experiencia del usuario y personalizando recomendaciones a través de algoritmos avanzados.

3. Expertos en Ciberseguridad

Con el aumento de las amenazas digitales, la seguridad es crucial. Mercado Libre busca profesionales en ciberseguridad dedicados a la protección de datos y a la implementación de protocolos de seguridad efectivos.

4. Product Managers y Especialistas en UX/UI

El rol de estos profesionales es fundamental para conectar las necesidades comerciales con las expectativas de los clientes, diseñando interfaces intuitivas que mejoren los procesos de compra y la satisfacción del usuario.

5. Especialistas en Logística y Cadena de Suministro

Mercado Envíos requiere de profesionales en logística que optimicen rutas, gestionen inventarios y coordinen operaciones a gran escala, elemento vital para competir con grandes del sector como Amazon.

6. Analistas Financieros y Expertos Fintech

Finalmente, los analistas financieros y especialistas en fintech son clave para el desarrollo de productos financieros digitales y la gestión de riesgos, impulsando así el crecimiento de los servicios de Mercado Pago y Mercado Crédito.