Javier Milei Revela sus Planes para el Año Nuevo y Vacaciones de Verano

El presidente de Argentina, Javier Milei, se prepara para recibir el año nuevo en la Quinta de Olivos, aunque aún no se ha confirmado si estará acompañado por familiares o funcionarios. A diferencia de otros años, este verano no se tomará vacaciones.

«Abróchense los cinturones»: Javier Milei promete más reformas en su mensaje por Navidad.

La información, confirmada por La Nación, se conoce tras su cena en Olivos durante la Navidad, donde reiteró su compromiso de implementar reformas profundas. En aquella ocasión, advirtió: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas… Vamos a ir hasta el hueso para hacer de Argentina el país más libre del mundo y recuperar nuestra grandeza”.

Desde temprano, Milei ha estado activo en redes sociales, destacando textos que elogian su gestión. Resaltó una publicación de “Agarrá la pala” que dice: «El Javo sigue cumpliendo su palabra, manteniendo congelado su sueldo y el de Villarruel. Después de dos años de trabajo, a otros funcionarios se les otorgó un aumento merecido».

El presidente también reposteó un mensaje del periodista y secretario de Comunicación de su gobierno, Javier Lanari: “Tercer año consecutivo con Pauta Cero. La libertad de expresión es un valor democrático fundamental y no puede ser condicionada”. En este contexto, celebró ser la personalidad más mencionada en redes sociales con 28.758.000 menciones, superando a figuras políticas como Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

Finalmente, Milei compartió una imagen con sus cinco perros, con el mensaje: “Leones, a rugir más fuerte este Año Nuevo. Felicidades, Año Nuevo en libertad”.

Planes de vacaciones 2026 para Javier Milei y su Gabinete

De acuerdo a la Agencia Noticias Argentinas (NA), Milei no se tomará vacaciones de verano y permanecerá en la Quinta de Olivos para evitar el calor sofocante de Buenos Aires. Otros miembros de su Gabinete, como Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y Diego Santilli, ministro del Interior, también se quedarán trabajando, mientras que otros funcionarios tendrán escapadas planeadas.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, se trasladará a Alemania por obligaciones académicas durante enero. Por su parte, Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, se encuentra en Singapur realizando un curso laboral con reuniones programadas.

El financiamiento de este viaje fue cubierto por “organismos internacionales”, lo que ha generado distintas reacciones en la opinión pública. Mario Lugones, ministro de Salud, goza de vacaciones hasta el 4 de enero. En cambio, Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, aún no ha aclarado si realizará una breve visita a Córdoba, su provincia natal.

Por otro lado, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, planea salir del país a comienzos de enero, aunque no ha definido destino ni duración. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, mantendrá su agenda laboral pero podría realizar viajes a La Rioja.

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, también ha decidido no tomar vacaciones. Hasta el momento, no se han tenido novedades de los ministros Carlos Presti (Defensa) y Luis Caputo (Economía) respecto a sus planes de fin de año.