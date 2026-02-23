Horacio Fazio: Argentina Alcanza Máximo Histórico en Percepción de Corrupción

El economista Horacio Fazio analiza las inconsistencias en el discurso anticasta de Javier Milei y cómo este se enfrenta a la realidad de la corrupción en el país. A medida que se profundiza en la situación actual, surgen preguntas sobre la transparencia y la política argentina.

Un discurso disruptivo en tiempos convulsos

En una reciente charla con Canal E, el licenciado en Economía y filósofo Horacio Fazio destacó la incongruencia entre el mensaje de Milei, orientado en contra de la «casta», y la situación real de corrupción en Argentina. Según Fazio, el término «casta» se relaciona directamente con privilegios y prácticas corruptas que han arraigado en las instituciones públicas.

Paradojas de la percepción de corrupción

Fazio subrayó que, a pesar de la retórica de cambio, los índices de percepción de corrupción, medidos por Transparency International, han alcanzado cotas alarmantes. “En los últimos seis años, la percepción de corrupción en el sector público no ha hecho más que crecer”, afirmó, cuestionando la coherencia del discurso político en contraste con la realidad.

Falta de transparencia y problemas institucionales

La falta de transparencia es un aspecto clave. Fazio argumentó que el índice no solo mide malversaciones, sino también prácticas como el nepotismo y la opacidad. “La ausencia de conferencias de prensa regulares es un síntoma grave”, agregó, enfatizando que estos encuentros son esenciales para la rendición de cuentas en cualquier democracia.

El impacto del nepotismo en la credibilidad política

El filósofo también se refirió a las designaciones familiares en posiciones clave, indicando que estas decisiones alimentan una percepción negativa. “Cuando la ciudadanía observa a familiares del Presidente ocupando roles importantes, inevitablemente se cuestiona la legitimidad de esas elecciones”, sostuvo Fazio, reflejando una preocupación generalizada sobre la imagen pública del gobierno.

Un desafío para la oposición y el futuro electoral

Fazio amplió su perspectiva al contexto político actual, haciendo hincapié en la débil presencia de la oposición. “Es evidente que no hay un candidato competitivo que pueda desafiar al actual presidente”, expresó, sugiriendo que esta ausencia podría facilitar una reelección inminente.

La ciudadanía, la más perjudicada

Concluyendo su análisis, Fazio advirtió que el deterioro de la transparencia tiene consecuencias directas para la sociedad. “Cuando la información pública escasea, son los ciudadanos quienes finalmente pagan el precio”, concluyó. Este debate sobre corrupción plantea interrogantes sobre la calidad institucional y el verdadero papel de la oposición en la construcción de un sistema democrático más sólido.