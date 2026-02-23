Pedro Sánchez desclasifica documentos del 23F: ‘La memoria no debe estar oculta’

El presidente Pedro Sánchez anuncia la desclasificación de documentos sobre el golpe de Estado fallido en España, un acto que busca saldar una deuda con la ciudadanía y fortalecer la memoria democrática.

Un Anuncio Crucial en el 45 Aniversario del 23F

Este martes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reveló su intención de desclasificar documentos clave relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Según sus palabras, esta acción es necesaria para «saldar una deuda histórica con la ciudadanía», destacando que «la memoria no puede estar bajo llave».

Documentos Bajo Secreto Judicial

A pesar de que han pasado más de cuatro décadas desde el intento de golpe, aún permanecen bajo secreto un considerable número de documentos relacionados. Entre ellos se encuentra un extenso sumario judicial sobre Antonio Tejero, el principal responsable del asalto al Congreso.

Grabaciones de una Noche Histórica

Las grabaciones y conversaciones telefónicas de la noche del 23F también permanecerán archivadas. En ese momento, un grupo de más de 200 personas asaltó el Congreso durante la sesión destinada a la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del Gobierno. Este material es especialmente relevante, ya que incluye comunicaciones de la Casa Real, Moncloa y los informes de movilización de las diversas regiones militares.

Archivos del Antiguo Cesid

Adicionalmente, se planea desclasificar información procedente del antiguo Cesid, el actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Entre estos documentos, destaca un informe de abril de 1981 que detalla la creación de una unidad especial destinada a apoyar técnicamente el asalto al Congreso.

Rueda de Prensa y Publicación Oficial

La ministra portavoz, Elma Saiz, proporcionará más detalles al respecto durante la rueda de prensa habitual tras la reunión del Ejecutivo. Según fuentes de Moncloa, la desclasificación será efectiva el miércoles 25 con la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Acceso Público a la Información

Una vez publicados, los documentos estarán disponibles para cualquier persona interesada en el sitio web oficial de Moncloa. Adicionalmente, el Gobierno español aprobó un proyecto de ley que busca reemplazar la legislación de secretos oficiales de la era franquista, estableciendo un sistema de desclasificación automática a partir de 45 años para documentos «alto secreto», 35 años para documentos «secretos» y tiempos reducidos para información confidencial.