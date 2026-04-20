Hoskinson desafía la Clarity Act y el papel de la CFTC en la regulación cripto

Título: Charles Hoskinson: La Clarity Act de EE. UU. Podría Ser una Amenaza para el Futuro Cripto

Bajada: El fundador de Cardano, Charles Hoskinson, critica fuertemente la ineficaz Clarity Act y llama a la necesidad de un diálogo inclusivo para salvaguardar el ecosistema cripto en Estados Unidos.

Charles Hoskinson, el creador de Cardano, ha levantado la voz en contra de la Clarity Act, en discusión en Estados Unidos. Según él, “un mal proyecto de ley es peor que ninguno” y sostiene que la falta de consenso con los actores del sector pone en riesgo el futuro de las criptomonedas.

Hoskinson ha expresado su preocupación sobre la debilidad estructural del proyecto de ley, que se ha formulado sin consulta adecuada a quienes realmente impulsan la tecnología. “No se puede redactar una legislación sobre una tecnología sin incluir a aquellos que la desarrollan”, agregó.

Voces Críticas sobre el Rol de la CFTC

El fundador también cuestiona el papel de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) como regulador. Considera que el organismo carece de los recursos y la experiencia necesaria para guiar el sector criptográfico de manera efectiva. Además, ha señalado que el proyecto de ley deja vacíos importantes, ya que no define claramente qué activos se consideran valores financieros.

Particularmente, Hoskinson ha mostrado inquietud respecto a las stablecoins con retorno, ya que integran características de inversión y podrían quedar atrapadas en criterios regulatorios contradictorios.

El Estancamiento en el Congreso

A pesar del apoyo político inicial, la Clarity Act sigue sin avanzar en el Congreso. El principal punto de conflicto gira en torno a la regulación de las stablecoins, especialmente en lo que respecta a los intereses que pagan a los usuarios. Las empresas del sector defienden estos incentivos como fundamentales para su funcionamiento, mientras que el sector bancario argumenta a favor de restricciones.

Esta disputa ha desencadenado un bloqueo legislativo que ya se extiende por meses, incluso tras la aprobación de una versión del proyecto en 2025 por parte de la Cámara de Representantes.

Scot Bessent, secretario del Tesoro, ha atribuido la falta de progreso a ciertas posturas radicales dentro del ecosistema cripto, que rechazan el proyecto por considerarlo insuficiente. Bessent advierte que este enfoque podría resultar en la ausencia de regulación alguna para el sector.

El funcionario también resaltó que existe un soporte bipartidista para seguir adelante con la normativa, aunque este equilibrio político podría cambiar tras las próximas elecciones legislativas. Desde el Gobierno, la necesidad de avanzar se basa en una visión estratégica para posicionar a Estados Unidos como un líder global en innovación financiera relacionada con los activos digitales.

Los expertos alertan que sin un marco legal claro, el liderazgo del país en el ámbito cripto podría verse amenazado por otras economías emergentes.