Mientras el presidente Javier Milei se encuentra cumpliendo su tercer viaje a Israel, donde expresó su respaldo a la guerra contra Irán junto a Benjamín Netanyahu, miles de argentinos se reunieron en la Plaza de Mayo para rendir homenaje a la memoria del Papa Francisco en un evento singular.

Con motivo del primer aniversario de la muerte del Papa, el Padre Guilherme –sacerdote y DJ portugués– animó una «misa electrónica» que fusionó música moderna con mensajes de paz y amor humano, capturando la atención de un público diverso que llenó la plaza. En este contexto, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, instó a la multitud a “unirse en un clamor por la paz, siguiendo el legado de Francisco”, y enfatizó que “la guerra no resuelve nada”.

Un Contraste entre Dos Realidades

La imagen de Milei respaldando un conflicto bélico en el extranjero, mientras en Argentina se convocaba a la paz, ilustra la polarización de las posturas globales actuales. Este acto en la Plaza de Mayo, elegido por su carga simbólica, evidencia cómo la religión y la política pueden converger en tiempos de tensión.

Contexto Político y Diplomático

La visita de Milei a Israel no es meramente protocolar; las declaraciones de Netanyahu fijaron un marco relacionado con una “batalla de civilización”, alineando a Argentina con una postura beligerante en el Medio Oriente. Mientras que Milei evitaba comentarios sobre la guerra en eventos religiosos, Netanyahu esperaba que su visita fuera una señal de legitimidad en un contexto interno complicado, donde el apoyo a la guerra ha comenzado a ser cuestionado por la sociedad israelí.

El Eco de Francisco en el Mundo Actual

Francisco, cuya lucha por la paz resuena en la memoria colectiva, representa un punto de referencia frente a líderes que optan por la confrontación. En su mensaje de paz, se enfrenta a la retórica de aquellos líderes políticos que invocan el miedo y la división.

Ruptura en la Europa Actual

La reunión de la Unión Europea en donde se discutieron las relaciones comerciales con Israel destaca la tensión creciente respecto a la política de Derechos Humanos. La propuesta del primer ministro español, Pedro Sánchez, de revisar el Acuerdo de Asociación con Israel refleja un cambio de enfoque en función de lo que se percibe como una realidad innegable: la desconfianza pública hacia la escalada bélica.

Las Opiniones del Público y Su Impacto Político

La postura de la ciudadanía europea, que se aleja del apoyo a las intervenciones militares, ilustra un cambio cultural que influye en los discursos políticos. A medida que surgen reclamaciones de paz, tanto en el viejo continente como en Argentina, se vislumbra una lucha entre un discurso beligerante y uno pacifista que se torna más palpable.

Un Futuro en Conflicto o en Paz

Con el aniversario de Francisco como telón de fondo, se presenta una dicotomía entre dos visiones de gobernanza: una basada en la polarización y otra que abraza valores de unidad y diálogo. De cara al futuro, el desafío será encontrar el camino hacia la paz en medio de un mundo cada vez más dividido.