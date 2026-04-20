Luis Brandoni brilla en ‘Parque Lezama’, su nueva película en Netflix dirigida por Juan José Campanella

Un homenaje a la amistad y a la memoria se despliega en la pantalla con la adaptación de una obra que cautivó a miles.

Juan José Campanella regresa a las salas de cine con Parque Lezama, una adaptación que además de capturar la esencia de su exitoso proyecto teatral, rinde tributo a su amigo y colega, Luis Brandoni. Esta obra, que ya ha marcado un hito en la historia del teatro argentino, promete resonar en las pantallas grandes.

Un Viaje por la Trayectoria de la Obra

Desde su estreno en 2013, Parque Lezama ha acumulado más de 1.170 funciones tanto en Argentina como en España, cosechando una audiencia de más de 600.000 espectadores. Sin embargo, el camino de Campanella en el cine ha sido más pausado, con solo tres películas dirigidas desde que recibió el Oscar por El secreto de sus ojos en 2010.

Un Nuevo Desafío Cinematográfico

Con esta nueva producción, el director se adentra en la narrativa de dos ancianos, León Schwartz (interpretado por Brandoni) y Antonio Cardozo (Eduardo Blanco). Uno, un militante comunista decidido a vivir intensamente, y el otro, un conformista que busca transitar sus últimos años sin complicaciones. Este contraste de perspectivas ofrece un terreno fértil para el desarrollo de la trama.

De la Escena al Pantalla

El filme, que se estrenó el 6 de marzo, destaca la importancia de los diálogos y las interpretaciones sobre los elementos visuales. Campanella aprovecha al máximo los primeros planos que en el teatro no podía utilizar, dotando a la película de una profundidad emocional singular.

Un Ícono del Teatro Argentino

El relato se desarrolla en el emblemático Parque Lezama, el mismo escenario donde se presentó la obra teatral, lo que provoca un sentido de familiaridad para los espectadores. Esta adaptación se centra en el diálogo, reforzando la conexión entre los personajes, en lugar de ampliar la narrativa con escenas externas, como la relación entre Antonio y su hija Clarita.

El Elenco y su Brillante Interpretación

Brandoni y Blanco, dos titanes de la actuación, enfrentaron el reto de reinterpretar sus personajes para la pantalla, y ambos brillan en sus papeles. La presencia del joven Agustín Aristarán como Gonzalo, quien intenta persuadir a Antonio para que deje su trabajo como encargado del edificio, añade una nueva dimensión a la trama.

Más Allá del Teatro

La habilidad de Campanella para crear encuadres y manejar los tiempos narrativos se manifiesta claramente en esta obra cinematográfica, que se establece no solo como un filme, sino como testimonio de una producción que ha dejado huella en el corazón del público argentino.

Comedia dramática. Argentina, 2026. 115’. Dirigida por Juan José Campanella. Protagonizada por Luis Brandoni, Eduardo Blanco, Agustín Aristarán y Verónica Pelaccini. Ahora disponible en Netflix.