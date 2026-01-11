Hospitals en Irán al borde del colapso tras dos semanas de protestas, advierten médicos

Las movilizaciones en Irán no cesan y los servicios de salud enfrentan una grave emergencia. A medida que los manifestantes desafían al gobierno, la situación se torna cada vez más crítica.

Un Sistema Sanitario al Límite

Las protestas en Irán han dejado a los hospitales desbordados. Según información de diversos centros médicos, la cantidad de heridos está superando la capacidad de atención. Un médico de un hospital oftalmológico en Teherán describió la situación como una crisis inevitable, con un flujo de pacientes superior a lo que pueden manejar.

Un profesional de la salud de otro hospital agregó que el número de cirujanos es insuficiente para hacer frente a las lesiones severas que presentan los heridos, muchas de ellas vinculadas a disparos.

Respuesta Internacional y Declaraciones Controversiales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre la situación en Irán, afirmando que el país enfrenta un «serio problema». Su mensaje a las autoridades iraníes fue claro: «mejor no empiecen a disparar, porque nosotros también lo haremos». Esta retórica ha acentuado las tensiones entre ambos países.

Por su parte, el gobierno iraní acusó a EE.UU. de fomentar la violencia y desestabilizar el país. En una carta al Consejo de Seguridad de la ONU, responsabilizó a la nación americana por las manifestaciones, catalogándolas como actos de vandalismo.

Los Derechos de Protesta en Juego

Mientras las protestas se despliegan en varias ciudades, líderes internacionales han instado a proteger el derecho a la protesta pacífica. Al menos 50 manifestantes han muerto, según informes de grupos de derechos humanos, y más de 2,300 personas han sido arrestadas desde el inicio de las protestas el 28 de diciembre.

Un Llamado a la Acción en Irán

Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, se ha manifestado al respecto, llamando a los ciudadanos a continuar con movilizaciones estratégicas. «El objetivo es tomar el control de los centros de las ciudades», afirmó Pahlavi en un mensaje en redes sociales. Su participación destaca la figura de la oposición que busca incluirse en el discurso actual del descontento social.

El Poder de la Voz del Establecimiento

El líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, se dirigió a la nación en una alocución, defendiendo la posición del gobierno y enfatizando que no retrocederán ante las protestas. Al afirmar que la República Islámica fue forjada en la sangre de sus mártires, reafirmó la determinación del régimen ante los desafíos actuales.

Advertencias y Amenazas de Represión

Las autoridades iraníes han emitido advertencias contundentes a los manifestantes, categorizándolos como «vándalos armados». Con una retórica amenazante, el Consejo Superior de Seguridad Nacional ha prometido tomar «acciones legales necesarias» contra quienes perturben la paz.