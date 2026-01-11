Playas de Rada Tilly se llenan de familias y deportistas con 35,7º de calor

Las cálidas temperaturas sobre los 30 grados han convertido las playas de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly en el destino favorito de familias y amantes del deporte.

El rugby dio inicio a un emocionante ciclo de fines de semana repletos de actividades al aire libre, complementadas con opciones para todos los gustos. Desde deportes náuticos hasta la tradición de disfrutar un buen mate en la reposera, la costa fue testigo de cientos de vecinos paseando por el malecón, aprovechando una tarde perfecta para zambullirse en el agua y luego relajarse al sol.

Perspectivas Meteorológicas para el Fin de Semana

Para este domingo se anticipa una máxima de 22 grados, con posibilidad de fuertes lluvias por la tarde. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de chaparrones varía entre un 10% y un 40%, acompañado de ráfagas de viento que pueden alcanzar entre 20 y 50 km/h provenientes del suroeste. Además, el lunes se prevé un leve aumento en la temperatura, llegando a los 24 grados.